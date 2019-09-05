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05.09.2019
Российская газета

Максимальный реализм: ВВС США хотят купить имитирующие С-300 установки

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Источник изображения: rg.ru

Военно-воздушные силы США озаботились покупкой установок, максимально похожих на С-300.


Об этом сообщает портал The Drive со ссылкой на официальное заявление командования ВВС США. В нем говорится, что "высокоточные суррогаты" SA-20 (так вооруженные силы обозначают системы С-300ПМУ-1/2) необходимы для проведения реалистичных тренировок с летными экипажами.

Они должны имитировать не только внешний вид, но и обладать схожей сигнатурой. Руководство ВВС не уточняет, какой именно вид ЗРК требуется, но в контрактных документах есть изображение С-300 на шасси 8x8 МАЗ-7910.

В статье говорится, что в американской армии всегда стремились к максимальному реализму на учениях. Он важен, когда дело доходит до оценки новых систем ПВО и отработки контрмер на самолетах.

Автор напоминает, что в прошлом ВВС США уже покупала настоящие С-300. Они расположены на испытательном полигоне в Неваде. Однако использование реального вооружения на тренировках не вполне целесообразно. Оно может быть дорогим, сложным в обслуживании и слишком ценным, чтобы уничтожить его в учебном бою.

Вооруженными силами США также давно используется система Объединенные источники угроз (JTE). Она, в частности, имитирует сигналы радара управления огнем. Но JTE не похожи на реальные системы ПВО и не позволяют пилотам отработать поиск систем, похожих на С-300.

Здесь-то и пригождаются суррогаты. При этом из контрактной документации следует, что ВВС стремятся объединить суррогатные системы с реальными.

Автор статьи предполагает, что этой реальной системой может быть неуказанный "мобильный радар", секретно доставленный в январе 2019 года с Украины.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
США
Украина
Продукция
С-300
С-300П
С-300ПМУ-1
Проекты
Военные учения
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