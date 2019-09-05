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05.09.2019
Интерфакс-АВН

Индийских астронавтов подготовят в России

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Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков во время комплексных экзаменационных тренировок в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина
Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков во время комплексных экзаменационных тренировок в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.
Источник изображения: © РИА Новости, Григорий Сысоев

Владивосток. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Астронавты для первой индийской космической миссии "Гаганьян" сначала пройдут подготовку в России, подтвердил премьер Индии Нарендра Моди.

"Наше долгосрочное сотрудничество в космосе достигло новых высот. Индийские космонавты будут проходить подготовку в России, это - "Гаганьян", это проект пилотируемых полетов с участием индийских космонавтов", - сказал Моди на пресс-конференции во Владивостоке по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее глава Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов сообщал, что работа по поиску подходящего для космического полёта астронавта из Индии начнётся в сентябре.

"В сентябре мы начнём отбор астронавтов в Индии, наши специалисты поедут туда, потом несколько человек приедут к нам в Центр для окончательного решения о том, кто станет астронавтом. Что касается сроков обучения, полгода - и человек готов в качестве участника космического полёта", - сказал Власов в конце августа.

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Страны
Индия
Россия
Компании
ЦПК Гагарина
Персоны
Путин Владимир
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