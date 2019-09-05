Европейские участники СВПД готовы закупать иранскую нефть для сохранения "ядерной сделки" с Тегераном, считает российский эксперт

Такой вариант будет реализован, если не удастся убедить Вашингтон в возможности продажи иранской нефти Китаю и Индии

Москва. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - ЕС может сделать шаг навстречу Тегерану и начать закупать иранскую нефть в целях сохранения СВПД, считает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Марианна Баконина.

"Сейчас рассматриваются два основных варианта обеспечить Ирану возможность продавать нефть. В первом случае предполагается, что кто-то из европейских лидеров - Макрон, Джонсон или Меркель - сможет убедить Трампа разрешить Тегерану продавать нефть Китаю и Индии. Если это не получится, то иранскую нефть будет покупать сама Европа. Евросоюз уже выделил 15 млрд евро в качестве предоплаты. Судя по актуальным мировым ценам на "чёрное золото", этой суммы хватит на 8-12 месяцев закупок", - сказала в среду Баконина, комментарий которой поступил в "Интерфакс".

Возможно, в ЕС рассчитывают на изменение позиции США после выборов президента, которые состоятся через год, считает эксперт РИСИ.

По оценке Бакониной, есть определенные основания ожидать реальных шагов для спасения СВПД.

"Иран перенёс очередной этап выхода из ядерной сделки с 5 на 9 сентября. Это внушает надежду на спасение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Сейчас Тегеран и европейские страны предпринимают невероятные усилия для сохранения СВПД. В воскресенье переговоры между президентами Ирана и Франции длились много часов, а уже на следующий день начался экстренный визит в Париж замминистра иностранных дел Аббаса Аракчи вместе с министром нефти Ирана Бижаном Зангане", - сказала она.