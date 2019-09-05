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05.09.2019
Интерфакс-АВН

Американский конвертоплан будет отрабатывать в Эстонии полеты на низкой высоте

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CV-22 Osprey
такой же CV-22 Osprey совершил аварийную посадку в понедельник в Алабаме. (Фото: МО США).
Источник изображения: https://www.airforcetimes.com/

Таллин. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Конвертоплан (вертолето-самолет) ВВС США CV-22 Osprey на протяжении предстоящих двух недель будет отрабатывать в воздушном пространстве Эстонии полеты на низкой высоте.

Как сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба сил обороны Эстонии, траектории полетов конвертоплана будут охватывать всю территорию Эстонии, полеты будут совершаться как днем, так и ночью, при этом их планируется совершать вдали от населенных местностей.

CV-22 Osprey является мультифункциональным авиационным средством с поворотными винтами, объединяющим в себе как способности взлетать вертикально вверх, совершать полеты и приземляться как вертолет, так и скорость, дальность полетов и экономичность самолета.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Эстония
Продукция
MV-22 Osprey
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