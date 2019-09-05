Войти
05.09.2019
Газета.ru

"Самолет зарыт в землю": найдены тела пилотов Су-25

244
0
0

СМИ: найдены тела пилотов разбившегося Су-25

По сообщению СМИ, поисковики обнаружили тела погибших в Ставропольском крае пилотов штурмовика Су-25. Вместе с тем также есть неподтвержденная информация о том, что останки летчиков еще не найдены и предположительно находятся в кабине разбившегося самолета. Эта версия противоречит первоначальной - о том, что пилоты успели катапультироваться.

Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, который разбился накануне в Ставропольском крае, сообщают "Известия" со ссылкой на источник. Собеседник издания уточнил, что обнаружены тела пилотов Юрия Б. и Артема Л. Официального подтверждения данной информация пока нет.

В то же время РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона утверждает, что

тела пилотов разбившегося Су-25УБ Минобороны России пока не найдены, но, с наибольшей долей вероятности, они погибли, а их останки находятся в кабине воздушного судна.

Это предположение противоречит первоначальной версии о том, что находившиеся на борту Су-25 пилоты успели катапультироваться.

"По состоянию на 06.00 среды судьба экипажа штурмовика Су-25 остается неизвестной", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, Су-25 наполовину "зарыт" в землю, а работы по его извлечению должны начаться сразу после прибытия на место происшествия комиссии Минобороны. Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, она уже находится на месте крушения штурмовика в Ставропольском крае и приступает к выяснению причин произошедшего. "На месте крушения работает комиссия Минобороны, выясняют причины. Поиск тел продолжается", - отметил собеседник агентства.

Представитель Следственного комитета России (СКР) сообщил ТАСС, что к расследованию также привлечены следователи 55-го военного следственного отдела Следкома из Пятигорска. По словам источника, работы ведутся на границе Советского и Новоселицкого районов Ставропольского края, где разбился штурмовик.

Между тем телеграм-канал Baza назвал имена летчиков: это майор Юрий Борцов и капитан Артем Лычев. Они служили в 368-м авиационном штурмовом полке.

О том, что в Ставропольском крае потерпел крушение Су-25УБ, накануне сообщили в Минобороны России. По данным пресс-службы ведомства, авария произошла, когда экипаж выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта.

"3 сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию самолет Су-25УБ. В настоящее время специалисты поисково-спасательной службы осуществляют поиск двух летчиков", - указали в сообщении Минобороны. Там уточнили, что самолет упал в безлюдной местности, не причинив разрушений на земле.

Источник ТАСС в силовых структурах края рассказал, что полеты проводились с аэродрома Буденновск. "На поиски двух катапультировавшихся пилотов вылетел вертолет, их судьба пока неизвестна", - сказал собеседник агентства.

РИА "Новости" со ссылкой на источник сообщило, что в районе крушения штурмовика были обнаружены парашюты двух летчиков, выполнявших тренировочный полет. Само место падения Су-25 поисковая группа обнаружила с вертолета. Оно находится примерно в 38 км юго-западнее Буденновска. Выяснилось, что штурмовик был полностью разрушен в результате взрыва, произошедшего при столкновении с землей, рассказала собеседник агентства.

Некоторое время спустя, еще 3 сентября, "Интерфакс" со ссылкой на местные власти заявил об обнаружении пилотов разбившегося Су-25. Впрочем, информации об их состоянии приведено не было.

"Работники колхоза убирали подсолнечник и увидели, как воздушное судно уходит в штопор. Насколько нам известно, пилоты обнаружены. В каком они состоянии - нам неизвестно", - отметили в администрации Советского городского округа. Как стало известно чуть позже, эта информация была недостоверна.

Су-25 - это дозвуковой бронированный штурмовик, предназначенный для полетов как днем, так и ночью при визуальной видимости цели. Он призван оказывать поддержку сухопутным войскам и способен уничтожать цель с заданными координатами в круглосуточном режиме при любых метеоусловиях. В российских войсках самолет назвали "Грачом".

Версия Су-25УБ представляет собой двухместный учебно-боевой штурмовик, который предназначен для подготовки и тренировки летчиков. Впрочем, благодаря наличию аналогичного состава вооружения, он может быть применен не только в учебных, но и в боевых целях. Это же позволяют сделать и его навигационно-пилотажное, прицельное оборудование, и система управления оружием.


Лидия Мисник

Права на данный материал принадлежат Газета.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
03.10.2018
В масштабных учениях на юге России участвуют около 20 самолетов
22.06.2018
Оборона Севастополя. Какие войска стянули в Крым за последние четыре года
30.11.2017
Виктор Бондарев: успехи ВКС РФ в Сирии показали всему миру мощь нашей армии
31.03.2014
Белорусское небо будет под защитой
20.03.2013
В огне войны сгорит быстро
06.03.2013
Украина: отмахнуться не удастся
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.09 02:00
  • 6
Взгляд из Китая: МиГ-35 придется побороться за иранский рынок с КНР
  • 05.09 01:50
  • 43
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 05.09 00:18
  • 1
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 04.09 23:42
  • 4
Вике-Фрейберга: солдаты НАТО умирали в Мали. Почему бы не сделать это и в Латвии (Baltus Balss, Латвия)
  • 04.09 22:31
  • 6
Американские двигатели на Ми-38 оказались лучше российских
  • 04.09 22:28
  • 22
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 04.09 22:25
  • 7
В России создан новый тип глушителя
  • 04.09 22:22
  • 7
Sina (Китай): сравнение российских и американских вертолетных ракет. Российские быстрее, почему они тогда хуже продаются?
  • 04.09 21:21
  • 70
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 04.09 21:03
  • 9
«Посейдон». Ошибка или достижение?
  • 04.09 20:43
  • 6
Совместный монгольско-российский военный парад в честь 80-летия Победы на реке Халхин-Гол
  • 04.09 17:12
  • 1
Будущее Турции в руках Москвы
  • 04.09 15:55
  • 5
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"
  • 04.09 15:52
  • 11
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 04.09 15:47
  • 25
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии