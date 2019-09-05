Войти
05.09.2019
ЦАМТО

Стоимость бронеавтомобиля "Тайфун" для российской армии снизили на 30 проц.

203
0
0
Бронированный однообъемный автомобиль К-53949 на стенде АО "Ремдизель", Международный военно-технический форум "Армия-2017"
Бронированный однообъемный автомобиль К-53949 на стенде АО "Ремдизель", Международный военно-технический форум "Армия-2017".
Источник изображения: bmpd

ЦАМТО, 4 сентября. Производителю бронеавтомобилей "Тайфун" – компании "Ремдизель" удалось снизить цену этой машины для Минобороны РФ на 30% за счет упрощения сложных систем и замены подвески.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил главный конструктор предприятия Игорь Зарахович.

"По просьбе Минобороны мы пошли по пути удешевления "Тайфуна", и нам удалось снизить стоимость машины примерно на 30% за счет некоторых изменений: замены гидропневматической подвески на пружинную, упрощение электронных систем, которые в принципе не всегда нужны", – сказал он.

И.Зарахович отметил, что для эксплуатации автомобиля со сложной электроникой нужен высококвалифицированный специалист, а подготовка таких кадров на все типы бронемашин сегодня вряд ли возможна, передает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ремдизель
Проекты
Тайфун
Похожие новости
24.06.2019
Форум "Армия-2019" за несколько дней до открытия
10.06.2019
Защищенный автомобиль К-53949 "Тайфун" на войсковых испытаниях в Туве
23.08.2018
Минобороны в рамках форума "Армия-2018" заключило контракты на 130 млрд рублей
23.08.2018
Минобороны получит 59 защищенных автомобилей 4х4 "Тайфун"
02.12.2016
Свой вместо чужих
11.05.2016
От парада до парада: 12 выходов в свет боевой техники из Татарстана
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.09 02:00
  • 6
Взгляд из Китая: МиГ-35 придется побороться за иранский рынок с КНР
  • 05.09 01:50
  • 43
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 05.09 00:18
  • 1
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 04.09 23:42
  • 4
Вике-Фрейберга: солдаты НАТО умирали в Мали. Почему бы не сделать это и в Латвии (Baltus Balss, Латвия)
  • 04.09 22:31
  • 6
Американские двигатели на Ми-38 оказались лучше российских
  • 04.09 22:28
  • 22
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 04.09 22:25
  • 7
В России создан новый тип глушителя
  • 04.09 22:22
  • 7
Sina (Китай): сравнение российских и американских вертолетных ракет. Российские быстрее, почему они тогда хуже продаются?
  • 04.09 21:21
  • 70
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 04.09 21:03
  • 9
«Посейдон». Ошибка или достижение?
  • 04.09 20:43
  • 6
Совместный монгольско-российский военный парад в честь 80-летия Победы на реке Халхин-Гол
  • 04.09 17:12
  • 1
Будущее Турции в руках Москвы
  • 04.09 15:55
  • 5
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"
  • 04.09 15:52
  • 11
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 04.09 15:47
  • 25
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии