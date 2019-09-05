Стоимость бронеавтомобиля "Тайфун" для российской армии снизили на 30 проц.

ЦАМТО, 4 сентября. Производителю бронеавтомобилей "Тайфун" – компании "Ремдизель" удалось снизить цену этой машины для Минобороны РФ на 30% за счет упрощения сложных систем и замены подвески.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил главный конструктор предприятия Игорь Зарахович.

"По просьбе Минобороны мы пошли по пути удешевления "Тайфуна", и нам удалось снизить стоимость машины примерно на 30% за счет некоторых изменений: замены гидропневматической подвески на пружинную, упрощение электронных систем, которые в принципе не всегда нужны", – сказал он.

И.Зарахович отметил, что для эксплуатации автомобиля со сложной электроникой нужен высококвалифицированный специалист, а подготовка таких кадров на все типы бронемашин сегодня вряд ли возможна, передает "РИА Новости".