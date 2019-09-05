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05.09.2019
ЦАМТО

Правительство внесло в Госдуму проект о сервисном обслуживании военной техники

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Здание Госдумы РФ. Архивное фото
Здание Госдумы РФ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

ЦАМТО, 4 сентября. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о сервисном обслуживании вооружения и военной техники (ВВТ). Это следует из электронной базы данных нижней палаты парламента, передает "РИА Новости".

Уточняется, что сервисное обслуживание вооружения и военной техники – это комплекс работ по поддержанию и восстановлению работоспособного или исправного состояния и ресурса изделий, выполняемых специалистами сервисной организации самостоятельно или с участием личного состава эксплуатирующей организации и других исполнителей.

При этом, отмечает Кабмин, такие работы в отличие от лицензируемого технического обслуживания и ремонта должны проводиться сервисной организацией в местах расположения воинских частей, на войсковых полигонах или базах хранения техники.

"Законопроектом предлагается внести следующие изменения... в федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" (статья 2 законопроекта) в части введения нового лицензионного вида деятельности – деятельность по сервисному обслуживанию ВВТ", – говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, предлагается дополнить федеральный закон "О государственном оборонном заказе" положениями о том, что порядок организации сервисного обслуживания вооружения и военной техники устанавливается правительством.

Проектом также устанавливается переходный период до 1 января 2021 года, в соответствии с которым юрлица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся (на день вступления в силу законопроекта) сервисным обслуживанием вооружения и военной техники в соответствии с заключенными государственными контрактами, обязаны будут получить лицензию на право осуществления сервисного обслуживания вооружения и военной техники либо прекратить ее до 1 января 2021 года.

Правительство считает, что принятие законопроекта сформирует правовые основы сервисного обслуживания изделий вооружения и военной техники, повысит уровень технической исправности и боевой готовности этих изделий, находящихся в эксплуатации в Вооруженных силах РФ, а также исключит недобросовестных исполнителей работ, передает "РИА Новости".

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Гособоронзаказ
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