В Катар прибыла третья партия истребителей "Рафаль"

ЦАМТО, 4 сентября. В Катар прибыла третья партия заказанных во Франции истребителей "Рафаль" производства компании Dassault Aviation.

Как сообщает Scramble Magazine, самолеты с тремя внешними топливными баками (б.н. QA210, QA222, QA223, QA224 и QA225) 3 сентября взлетели с авиабазы "Бордо-Мериньяк" во Франции и совершили перелет в Катар в сопровождении самолета-заправщика. База прибытия в Катаре пока неизвестна (скорее всего, авиабаза "Тамим").

Таким образом, Военно-воздушным силам этого ближневосточного государства на текущий момент передано 15 самолетов "Рафаль".

Как уже сообщал ЦАМТО, базовое соглашение, предусматривающее поставку ВВС Катара 24 истребителей "Рафаль" (6 одноместных и 18 двухместных), было подписано в Дохе 4 мая 2015 года. Контракт также предусматривал продажу управляемых ракет класса "воздух-воздух" MICA и "Метеор", крылатых ракет "Скальп" компании MBDA, модульных боеприпасов AASM класса "воздух-земля" компании Sagem, обучение 36 катарских пилотов, 100 техников, подготовку катарских офицеров разведки. Соглашение вступило в силу 17 декабря 2015 года после перевода Катаром авансового платежа. Общая стоимость продажи оценивается в 6,7 млрд. евро.

Dassault Aviation 7 декабря 2017 года объявила о подписании с ВС Катара соглашения о сотрудничестве и реализации опциона на поставку 12 дополнительных истребителей "Рафаль". Соглашение о реализации опциона вступило в силу 27 марта 2018 года.

Таким образом, в общей сложности ВВС Катара должны получить 36 французских истребителей. По данным французских СМИ, Катар также может реализовать опцион на поставку дополнительно еще 36 самолетов.

Dassault Aviation 6 февраля 2019 года на предприятии в Мериньяке официально передала Катару первый самолет "Рафаль" (двухместный, б.н. QA202) в рамках контракта 2015 года. Первые пять истребителей "Рафаль" прибыли в Катар на авиабазу "Тамим" 5 июня 2019 года, еще пять – 4 июля 2019 года. Предполагается, что все самолеты будут поставлены Военно-воздушным силам Катара в период 2019-2022 гг.

Наряду с "Рафалями", в последние годы для оснащения своих ВВС Катар также заказал 24 европейских многоцелевых истребителя "Тайфун" и 36 американских истребителей F-15QA Advanced Eagle. Поставка самолетов осуществляется на фоне экономического бойкота Дохи со стороны Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Бахрейна, объявленного в июне 2017 года.