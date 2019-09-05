Запад вычисляет вероятность Армагеддона

Грядет ли он, день смерти всех?

80 лет назад, 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война (ВМВ). В эту развязанную фашистской Германией, Италией и Японией бойню оказалось втянуто 61 государство с населением 1,7 млрд. человек. Военные действия велись на территории 40 государств, а также на акваториях мирового океана и под водой. ВМВ стала крупнейшим военным столкновением в истории человечества. Она длилась шесть лет. В войне приняли участие 110 млн. человек, из которых 55 миллионов погибли. Половина из них были гражданами Советского Союза. Материальный ущерб СССР составил почти 41% всех повоевавших стран. Сегодня ситуация на планете имеет некоторые сходные черты с теми временами и поэтому эксперты начали говорить о Третьей мировой войне (ТМВ).

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ И ИГРОКИ КОНФЛИКТОВ

Главной причиной ВМВ стал курс Германии и ее союзников на насильственный передел мира. Она явилась следствием обострения противоречий между крупнейшими странами мира, повлекшего за собой милитаризацию всех сфер общественной жизни. Предельного накала достигли политические и экономические противоречия между победителями и побежденными в Первой мировой войне, а также между странами социалистического и капиталистического лагерей.

Сегодня, хотя коммунизм канул в лету и на планете правит капитализм, а выигравшие и проигравшие объединились в Европейском Союзе (ЕС), противостояние не ослабевает. Теперь друг против друга стоят с одной стороны стоят США, с их приученными союзниками и друзьями, а с другой - Россия и Китай и международная обстановка продолжает только накаляться.

Сложившаяся ситуация ведет к тому, что на Западе политики и эксперты начинают задумываться, чем это все может кончиться и не превратятся ли все обостряющиеся споры в ТМВ, в которой будут использоваться ядерные бомбы и ракеты, не будет победителей и побежденных, и после которой останется только безжизненная земля, если останется вообще.

Они говорят о том, что после 1945 года в мире было много войн. Но с тех времен и до сих пор великие державы никогда не вступали в открытый конфликт между собой. Видимо их лидеры, предполагают аналитики, осознают, что, если дело дойдет до применения ядерного оружия, страшные жертвы ВМВ окажутся ничем по сравнению с полным уничтожением жизни на Земле.

Однако, никто из них не берется точно предсказать будущее планеты или твердо заявить, что ТМВ точно невозможна. Региональные войны или кризисы могут приобрести быстро нарастающие темпы и привести к наращивающимся по спирали непредсказуемых событий и реакций, которые выйдут из-под контроля. В настоящее время на планете существует целый ряд горячих точек, где вполне может произойти нечто подобное.

Специалисты отмечают тот факт, что Китай с возрастающим напором стремится добиться доминирующих позиций в Азии, чтобы создать там единоличную сферу влияния. При этом Пекин жестко управляет своими гражданами и подавляет все их протесты и стремление обрести свободу.

Они также утверждают, Президент России Владимир Путин до сих по оплакивает СССР. Он продолжает наращивать военную мощь и, якобы был инициатором войн против Украины, Молдовы и Грузии. Все эти страны когда-то были частью Советского Союза. В то же время, ВС РФ России и войска НАТО ежедневно сталкиваются друг с другом в воздушном и морском пространствах. Эксперты указывают на то, что противостоящие стороны активно работают над восстановлением крайне опасных ракетных вооружений, которые ранее были запрещены, и не берутся сказать наверняка, не выйдут ли запущенные процессы из-под контроля.

Аналитики считают, что "годовщина начала Второй мировой войны должна напоминать человечеству о жертвах и героизм "величайшего поколения". По их убеждению, "эта дата должна послужить как напоминание для лидеров всех стран, что мир остается опасным местом, в котором одна искра может мгновенно перерасти в смертельный конфликт".

Не забывают эксперты и о Северной Корее. Они отмечают, что президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын уже провели три раунда переговоров. Но Пхеньян до сих пор не остановил свою программу создания ядерных и ракетных вооружений. А совсем недавно он снова начал испытания ракет малой дальности.

Выражают специалисты и сожаление по поводу того, что вероятность вооруженного конфликта в мире с участием США полностью исключить невозможно и заявляют, что в ближайшие годы всем странам нужно очень внимательно следить за тремя пространствами возможной эскалации конфликтов, чтобы, хотя бы в какой-то мере, предотвратить возможность начала ТМВ.

ОБЛАСТИ СТОЛКНОВЕНИЙ

Эксперты утверждают, что сегодня существует три сферы противостояний мировых держав, в которых в ближайшие годы могут быть запущены цепные реакции, ведущие планету к всемирной катастрофе.

Первая из них - киберпространство. Третий мировой конфликт может вспыхнуть в пространстве, которого, в его современных масштабах, даже и не существовало во времена ВМВ. Ни один международный орган не следит за поведением стран в интернете, как и за проведением сделок, осуществляемых через него членами мирового бизнес-сообщества. Поэтому сегодня киберпространство стало "Диким западом" 21 века, где нет никаких правил и идет жестокая борьба за первенство. Хакеры всех мастей крадут разведывательные данные, интеллектуальную собственность и военные технологии. Этот процесс может перерасти в атаки, выводящие из строя системы электропередачи и другие элементы государственной инфраструктуры, на целые недели или месяцы. Последствия таких операций могут привести к невосполнимому ущербу.

Нельзя исключать и возможность того, считают специалисты, что какая-либо агрессивная страна или террористическая группировка зайдет слишком далеко и сделает трагическую ошибку, из-за которой использование кибероружия приведет к гибели невинных людей или серьезному ущербу для глобальной экономики. Это может инициировать случайный или преднамеренный ответный удар с использованием военной силы. В таком случае может начаться первая мировая кибервойна, которая приведет к ужасающим последствиям.

Вторым пространством является область торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Это экономическое противостояние, утверждают аналитики, может перерасти в вооруженный конфликт. Они говорят, что страшно даже представить себе вероятность того, что две крупнейшие в мире экономики, общей стоимостью около 32 трлн долларов, начнут стрелять друг в друга. Но история, отмечают специалисты, свидетельствует о том, что такой исход событий вполне вероятен.

Китай уже объявил, что национальная экономика является его "ключевым интересом" и главным приоритетом. Это означает, что Пекин будет готов любыми методами сражаться за сохранение достигнутых успехов. Если китайско-американская торговая война дойдет до того предела, за которым, по мнению лидеров Поднебесной, рецессия станет неизбежна, они могут решиться на применение, если не будет других способов разрешить ситуацию, своих вооруженных сил. В таком случае Китай может пойти на агрессивные действия в Южно-Китайском море, потребовать подчинения Тайваня или даже атаковать критически важные американские спутники на околоземных орбитах, чтобы нанести масштабный ущерб экономике и ВС Америки.

Ответ США может привести к военному столкновению на азиатском континенте, в которое, вне всяких сомнений, будут втянуты главные союзники США в данном регионе. И это станет глобальным кризисом мирового масштаба.

Третье пространство - это Корейский полуостров. Ким Чен Ын может нарушить обещания, данные Дональду Трампу и снова начать испытания и производство межконтинентальных баллистических ракет. В руках Пхеньяна окажутся мощные носители, способные доставить ядерные боеголовки к целям на территории США. В ответ Трамп может приказать нанести удар по КНДР, чтобы, раз и навсегда, уничтожить ядерный арсенал КНДР.

Возникновение ядерного конфликта между США и Северной Кореей, вне всяких сомнений, приведет к гибели миллионов людей. Другие региональные столкновения тоже могут пойти по восходящей и выйти из-под контроля. А все потому, заявляют эксперты, что глобальный мир - очень хрупкий ресурс. "Одно неправильное движение может запустить цепную реакцию, кульминацией которой станет сброс ядерных бомб и запуск МБР. Остается только надеяться и молиться, что ТМВ будет и дальше только ночным кошмаром, который никогда не станет реальностью. А следующие поколения никогда не будут отмечать годовщины ее завершения", - пишут они на страницах газет и журналов и говорят в эфире.

ИСТОКИ ЯДЕРНОЙ БЕДЫ

Вторая мировая была войной индустриального века. А завершилась сбросом на Японию атомных бомб, по своей природе и разрушительной силе превосходящих все фантазии современников. Возникает вполне естественный вопрос: где, чем и как будут воевать люди Земли в следующий раз?

"Холодная война" осталась далеко позади, но градус напряженности на всей планете продолжает расти. В связи с этим американские аналитики назвали пять регионов Земли, где может начаться ТМВ, возможно, последняя для человечества. Их размышления привел журнал National Interest.

Интересы двух сверхдержав – Китая и Соединенных Штатов могут столкнуться в Южно-Китайском море. Противостояние между Пекином и Вашингтоном уже началось, но это пока только "война пошлин". Однако есть вероятность того, что она может обрести и вооруженные формы. По мнению авторов National Interest, нарушение торговых соглашений вполне может заставить бывших партнеров "снять перчатки" и начать глобальные боевые действия.

Другим местом начала ТМВ может стать Украина. По заявлениям американских политиков, мир снова вспомнил о существовании Незалежной, только после Керченского инцидента. Тогда несколько украинских военных кораблей попытались нарушить водные границы России, за что и были арестованы российскими пограничниками. Хотя на Западе эта ситуация вызвала, в основном, только насмешки, следующая подобная провокация способна существенно нарушить баланс сил в Восточной Европе в целом.

Политический кризис на Ближнем Востоке уже давно стал привычной обыденностью. Но это совсем не значит, что медленно и давно тлеющие угли противостояния в Персидском заливе никогда не разгорятся. Вполне возможно, что рано или поздно этот огонь затухнет. Но находящаяся там пороховая бочка войны может и взорваться от любого неосторожного прикосновения. Катализатором ТМВ могут стать политические беспорядки в Иране, которые спровоцируют Исламскую Республику на агрессивные действия по отношению к многочисленным неприятелям.

Американцы специалисты отмечают некоторое снижение уровня напряженности на Корейском полуострове за последний год. Но, как и в предыдущем случае, это вовсе ни свидетельствует о том, что вооруженный конфликт не может начаться в этом регионе в любой момент. В отношениях между США и Северной Кореей существует большое количество "подводных каменей", и один из них - производство ядерного оружия. Корея продолжает создавать ракеты с ядерными боеголовками, несмотря на явное недовольство Белого дома.

Ядерная война может начаться, заявляют эксперты, и в любых другое местах. США не скрывают, что за последнее десятилетие им не удалось предсказать начало ни одного военного конфликта. Войны всегда начинались неожиданно для командования ВС Америки, поэтому вполне возможно, что третья мировая начнется в любом другом месте, которое не было упомянуто в их перечне будущих мест возможной ядерной войны.

Несмотря на то, что Вашингтон окажется замешан в конфликте, если он начнется в любом из перечисленных регионов, судя по заверениям экспертов, ВМС США на настоящем этапе не готовы к ведению полномасштабной войны. А исправить ситуацию будет очень сложно.

Американские ученые из Стэндфордского университета назвали и совершенно неожиданный фактор, который может привести к мировой ядерной войне. По мнению специалистов, причиной масштабного военного конфликта на Земле станут выбросы углекислого газа в атмосферу. В конце двадцать первого века из-за них на планете и начнется ТМВ. Все дело в том, как утверждают аналитики, что среднегодовая температура на Земле поднимется более, чем на 4 градуса по Цельсию. В южном полушарии исчезнут природные ресурсы и люди начнут бороться за выживание.

Они также назвали и еще одну причину возможного глобального противостояния. Жара, по мнению специалистов, влияет на кору головного мозга, разрушая нейромедиаторы и замедляя биохимические процессы. Усиленная выработка тестостерона повышает агрессивность человека. Именно по этой причине наибольшее количество случаев насилия происходит в условиях высокой температуры окружающей среды.

А вот экс-замглавы Пентагона Роберт Уорк заявил, что широкое применение систем искусственного интеллекта в военной сфере, в том числе при анализе необходимости использования ядерного оружия, может спровоцировать начало ядерной войны. В беседе с представителем интернет-журнала Breaking Defense, он сказал, что использование систем искусственного интеллекта в ядерной сфере может привести к необдуманным решениям о нанесении ядерного удара.

По словам Уорка, такие системы способны неверно оценить факторы риска и, при определённых параметрах и показателях, запустить межконтинентальные баллистические ракеты, что может привести к "катастрофическому сценарию". "Представьте, что система искусственного интеллекта в командном центре китайских войск, проанализировав оперативные данные, дает сигнал о том, что США готовятся нанести удар по Китаю, и рекомендует нанести превентивный удар", - цитирует Уорка издание.

Бывший замглавы Пентагона в качестве примера привел также российскую систему "Периметр", которую на Западе называют "Мертвая рука". По его словам, эта система может принять сейсмическую активность за сигналы от ядерных взрывов, направить запрос в соответствующий штаб и, при отсутствии ответа, отдать команду на запуск баллистических ракет.

Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить применение систем искусственного интеллекта при осуществлении контроля и управления ядерным оружием.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"