Какие именно двигатели испытывались, не уточняется

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. НПО "Энергомаш" провело три огневых испытания в августе. Об этом сообщила в среду пресс-служба мероприятия.

"В августе 2019 года в научно-испытательном комплексе НПО "Энергомаш" проведено три огневых испытания двигателей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте НПО "Энергомаш".

Какие двигатели испытывались, предприятие не уточняет. Автономные испытания проведены "в полном объеме по срокам поступления материальной части".

В середине августа генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин показал на своей странице в Twitter, как происходит обновление новых технических сооружений на базе Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП). Он уточнил, что масштабное обновление стендовой базы началось в конце 2018 года.

НИЦ РКП находится в городе Пересвет Московской области.