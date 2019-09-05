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05.09.2019
ТАСС

НПО "Энергомаш" провело три огневых испытания в августе

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Ракетный двигатель в НПО Энергомаш. Архивное фото
Ракетный двигатель в НПО Энергомаш. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : НПО Энергомаш

Какие именно двигатели испытывались, не уточняется

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. НПО "Энергомаш" провело три огневых испытания в августе. Об этом сообщила в среду пресс-служба мероприятия.

"В августе 2019 года в научно-испытательном комплексе НПО "Энергомаш" проведено три огневых испытания двигателей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте НПО "Энергомаш".

Какие двигатели испытывались, предприятие не уточняет. Автономные испытания проведены "в полном объеме по срокам поступления материальной части".

В середине августа генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин показал на своей странице в Twitter, как происходит обновление новых технических сооружений на базе Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП). Он уточнил, что масштабное обновление стендовой базы началось в конце 2018 года.

НИЦ РКП находится в городе Пересвет Московской области.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Рогозин Дмитрий
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