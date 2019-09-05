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05.09.2019
Известия.ru

Моди по-русски поблагодарил Путина за визит на комплекс "Звезда"

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил президента России Владимира Путина за совместный визит на судостроительный комплекс "Звезда" в Приморье.

В своем Twitter-аккаунте 4 сентября индийский премьер оставил сообщение на русском языке, в котором отметил вклад в развитие судоходства в Арктике. К посту он прикрепил две фотографии с российским лидером, сделанные в ходе визита на комплекс.

Нарендра Моди в эти дни находится во Владивостоке по приглашению Владимира Путина для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в качестве почетного гостя. Ранее в этот день индийский премьер оставил еще один твит на русском языке, в котором подчеркнул важность визита на Дальний Восток и признался, что с нетерпением ждет участия в мероприятиях форума.

До совместного посещения "Звезды" Путин встретил Моди на причале острова Русский. Лидеры тепло поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями. До судостроительного комплекса, который находится городе Большой Камень в Приморье, Путин и Моди добирались на катере "Ураган".

В ходе двусторонней встречи лидеры будут обсуждать торговлю между странами, инвестиции и двустороннее сотрудничество в сферах обороны, энергетики, инфраструктуры, пишет "Газета.ру" со ссылкой на индийскую прессу. Возможно, в ходе переговоров также будет поднят вопрос создания зоны свободной торговли между Индией и странами Евразийского экономического союза, куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги. Традиционно центральным событием ВЭФа станет пленарная сессия, в которой примут участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

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