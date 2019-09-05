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05.09.2019
Lenta.ru

Трамп случайно рассекретил американский военный спутник

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Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник изображения: Фото: Joshua Roberts / Reuters

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter снимок, снятый со спутника после взрыва иранской космической ракеты. Предполагается, что фотография сделана с секретного спутника-шпиона USA 224, пишет Forbes.

После публикации снимка на него обратили внимание астрономы, так как фотография имеет высокое разрешение и явно была сделана неким разведывательным спутником. Марко Лагбрук (Marco Langbroek) смог выяснить конкретное время съемки, а также азимут, после чего в симуляторе смог получить почти точную копию фотографии: "Слишком сильное совпадение, я не сомневаюсь, что снимок был сделан с USA 224".


По мнению специалистов, этот спутник способен делать самые четкие фотографии Земли с разрешающей способностью около 10 сантиметров. USA 224 имеет 2,4-метровое зеркало, как у телескопа Хаббл.

По имеющейся в сети информации, военный спутник USA 224 был запущен в космос в январе 2011 года, а его стоимость составляет два миллиарда долларов. Он относится к группе оптико-электронных спутников-шпионов KH-11 и всего было запущено 16 таких спутников.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
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