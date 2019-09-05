"Техноспецназ" высадится в Анапе

Пятая юбилейная школа инженерно-управленческого кадрового резерва ОПК России "ТЕХНОСПЕЦНАЗ-2019" впервые проходит в Краснодарском крае.

Организатором школы выступает Союз молодых инженеров России, поддержку оказывает Коллегия военно-промышленной комиссии Российской Федерации, ДОСААФ России и Министерство промышленности и торговли, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Цель мероприятия – развитие и обучение инженерно-управленческого кадрового резерва оборонной промышленности в целях цифровой трансформации предприятий ОПК России.

Главной в этом году станет тема "Инфраструктура цифровой трансформации ОПК". Участники "Техноспецназа-2019" представят свои инновационные разработки военного и гражданского назначения. Среди экспонатов робот с искусственным интеллектом, способный в диалоге с человеком раскрыть полные психологические характеристики собеседника, определить правду или ложь говорит человек. Специализированная миниатюрная роботизированная платформа, которая может быть использована для минирования и разминирования труднодоступных объектов. Прототип "робота-космонавта" - конкурента известному космическому роботу "Федору".

В соответствии с государственной политикой все разработанные изделия собраны из отечественных комплектующих. Корпуса роботов напечатаны на 3-D принтерах отечественного производства. Также будут представлены презентации новых идей и запускаемых проектов.

Союз молодых инженеров России совместно с технополисом "ЭРА" презентуют совместный проект "Центр компетенций по разработке цифровых двойников". На презентацию приедет научный руководитель центра – проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководитель Центра Национальной технологической инициативы по направлению "Новые производственные технологии", руководитель Центра компьютерного инжиниринга СПбПУ, лауреат 2017 года национальной промышленной премии Российской Федерации "Индустрия" Алексей Иванович Боровков.

Центр компетенций претендует стать ведущим в России в цифровом проектировании новейшей военной техники. Участники школы – перспективные талантливые инженеры и конструктора смогут принять участие в проектах Центра. Участников школы ждут военно-спортивные курсы по рукопашному бою, работе с холодным оружием, водолазному делу.

Главное новшество – в программе работы юбилейной школы пройдет финал Первого Всероссийского конкурса кадрового резерва ОПК России "Технолидер-2019". Победителей конкурса ждут дополнительные программы повышения квалификации, наставничества от ведущих оборонных корпораций.