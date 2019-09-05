Патрушев заявил о необходимости развивать ВТС с Азербайджаном

Москва. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия придает большое значение развитию совместных проектов с Азербайджаном и двустороннего военно-технического сотрудничества (ВТС), заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

В Баку прошли российско-азербайджанские консультации по безопасности. Их провели Патрушев и секретарь Совбеза Азербайджана Рамиль Усубов, сообщили в среду в пресс-службе СБ РФ.

"Николай Патрушев отметил хорошие темпы экономического и гуманитарного сотрудничества двух стран, подчеркнул важность реализации совместных инфраструктурных проектов на российско-азербайджанской границе и дальнейшего развития военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы.