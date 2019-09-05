Войти
05.09.2019
Интерфакс-АВН

Патрушев заявил о необходимости развивать ВТС с Азербайджаном

234
0
0
Танк Т-72Б3 команды армии Азербайджана на дистанции соревнований "Танкового биатлона"
Танк Т-72Б3 команды армии Азербайджана на дистанции соревнований "Танкового биатлона".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Москва. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия придает большое значение развитию совместных проектов с Азербайджаном и двустороннего военно-технического сотрудничества (ВТС), заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

В Баку прошли российско-азербайджанские консультации по безопасности. Их провели Патрушев и секретарь Совбеза Азербайджана Рамиль Усубов, сообщили в среду в пресс-службе СБ РФ.

"Николай Патрушев отметил хорошие темпы экономического и гуманитарного сотрудничества двух стран, подчеркнул важность реализации совместных инфраструктурных проектов на российско-азербайджанской границе и дальнейшего развития военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Похожие новости
12.08.2016
Путин обсудил с Совбезом меры безопасности в Крыму после попытки теракта
26.10.2015
Сирия экзаменует армию России
21.01.2013
Россия укрепляет базу в Армении
23.08.2010
Вопросы ВПК вынесены на государственный уровень
03.02.2010
Авианесущая конструкция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.09 02:00
  • 6
Взгляд из Китая: МиГ-35 придется побороться за иранский рынок с КНР
  • 05.09 01:50
  • 43
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 05.09 00:18
  • 1
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 04.09 23:42
  • 4
Вике-Фрейберга: солдаты НАТО умирали в Мали. Почему бы не сделать это и в Латвии (Baltus Balss, Латвия)
  • 04.09 22:31
  • 6
Американские двигатели на Ми-38 оказались лучше российских
  • 04.09 22:28
  • 22
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 04.09 22:25
  • 7
В России создан новый тип глушителя
  • 04.09 22:22
  • 7
Sina (Китай): сравнение российских и американских вертолетных ракет. Российские быстрее, почему они тогда хуже продаются?
  • 04.09 21:21
  • 70
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 04.09 21:03
  • 9
«Посейдон». Ошибка или достижение?
  • 04.09 20:43
  • 6
Совместный монгольско-российский военный парад в честь 80-летия Победы на реке Халхин-Гол
  • 04.09 17:12
  • 1
Будущее Турции в руках Москвы
  • 04.09 15:55
  • 5
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"
  • 04.09 15:52
  • 11
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 04.09 15:47
  • 25
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии