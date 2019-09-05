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05.09.2019
Интерфакс-АВН

Глава Роспотребнадзора заявила об отсутствии радиационных рисков для здоровья населения Северодвинска

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Автомобиль радиационного контроля
Автомобиль радиационного контроля.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид

Она призвала с осторожностью относиться к исследованиям неспециалистов уровня радиации в Северодвинске

Москва. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала с осторожностью относиться к исследованиям уровня радиации в Северодвинске, которые проводят неспециалисты.

"Я всегда с большой осторожностью отношусь к исследованиям, которые делают неспециалисты. Специалисты проверили, проверяют, рисков для здоровья населения нет", - сказала Попова в кулуарах ВЭФ, отвечая на вопрос Интерфакса в среду.

"Если они (риски) будут, в первую очередь проинформируем население. Защита населения и его здоровья - наша главная задача. Но когда этих рисков нет, считаю, это неправильно", - подчеркнула Попова.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о результатах произведенных журналистами замеров, показавших, что уровень радиации возле понтонов, выброшенных на берег Белого моря после ЧП на полигоне под Северодвинском, превышен в несколько раз.

Взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошел 8 августа. В госкорпорации "Росатом" сообщили, что инцидент случился на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

Полигон относится к военной части в поселке Сопка, примерно в 40 километрах от Северодвинска и в двух километрах от села Ненокса, где по данным на 2010 год проживали 468 человек.

В результате трагедии погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие госкорпорации "Росатом") еще трое пострадали. Также погибли двое представителей Минобороны РФ, еще трое военнослужащих получили ранения.

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