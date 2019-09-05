"Впервые с 2008 года": Абхазия обвинила Грузию в агрессии

Абхазия обвинила Грузию в агрессии на границе

В Абхазии и Южной Осетии обвинили Грузию в проявлении агрессии по отношению к республикам. Абхазская сторона утверждает, что на фоне действий Тбилиси госграница с грузинской стороной снова становится линией фронта. При этом Цхинвал заявляет о беспрецедентном с 2008 года обострении ситуации. На минувшей неделе в Южной Осетии был возведен грузинский блокпост. Кроме того, по утверждению республики, Грузия сбила югоосетинский квадрокоптер.

Грузия игнорирует предложения Абхазии по установлению госграницы, таким образом демонстрируя свою агрессию, заявила во вторник абхазская Служба государственной безопасности (СГБ). В ведомстве подчеркнули, что это обстоятельство не способствует нормализации обстановки и укреплению мер доверия между двумя государствами.

Грузино-абхазская госграница проходит по реке Ингур. Там - согласно межгосударственному соглашению - совместную службу несут абхазские и российские пограничники.

В связи с событиями, происходящими в последнее время на границе Грузии и Южной Осетии, СГБ выразила мнение, что госграница снова становится линией фронта.

Абхазия обвинила в этом "безответственную и агрессивную" политику Тбилиси. В спецслужбах республики считают, что нахождение грузинских силовиков и их блокпоста вблизи югоосетинского населенного пункта может стать причиной открытого вооруженного противостояния и, как следствие, человечески жертв.

"Надеемся, что действия Грузии не останутся незамеченными присутствующими на месте инцидента представителями Миссии наблюдателей Европейского союза (МНЕС), которые в таких случаях обязаны принимать меры по устранению предпосылок к дальнейшей эскалации конфликта", - подчеркнули в заявлении.

Единственным выходом из сложившейся ситуации СГБ Абхазии назвала отвод грузинских силовиков от населенного пункта Уиста и ликвидацию находящегося там блокпоста. По мнению спецслужб, такие меры позволят всем сторонам в дальнейшем вернуться к режиму переговоров, снять спорные вопросы и напряженность.

На агрессивные действия Грузии обратили внимание и в Комитете государственной безопасности Южной Осетии. По словам руководителя его пресс-службы Екатерины Бязровой,

возведение блокпоста на границе с Южной Осетией и уничтожение югоосетинского беспилотника повлекли за собой "беспрецедентное с 2008 года" обострение ситуации.

Она заверила, что КГБ республики располагает неопровержимыми доказательствами агрессии со стороны грузинских силовиков.

На технической встрече Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Эргнети 2 сентября замначальника информационно-аналитического департамента СГБ Грузии Ираклий Антадзе продемонстрировал журналистам и экспертам якобы принадлежащий Генпрокуратуре Южной Осетии квадрокоптер, рассказала Бязрова. Представитель грузинских спецслужб утверждал, что на дроне нет никаких следов от пуль или иных механических повреждений, поэтому версия югоосетинской стороны об имевшей место стрельбе в ее направлении не выдерживает критики, передала его слова представитель ведомства.

В свою очередь сотрудник югоосетинской Генпрокуратуры Роланд Бибилов, управлявший аппаратом, по ее словам, рассказал, что Грузия применяла против БПЛА средства радиоэлектронной борьбы и открыла огонь. "Внезапно в результате применения грузинской стороной средств радиоэлектронной борьбы квадрокоптер перестал реагировать на команды, подаваемые с пульта управления, и отклонился от маршрута,

после этого по квадрокоптеру с территории, где находятся грузинские вооруженные формирования, был открыт ружейно-пулеметный огонь, который сбил летательный аппарат",

- рассказала Бязрова.

В ведомстве также выразили надежду, что МНЕС даст объективную оценку инциденту и это поможет избежать формирования очередного очага напряженности на Южном Кавказе.

На прошлой неделе Южная Осетия заявила, что Грузия незаконно построила блокпост на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста. Цхинвал потребовал от грузинской стороны убрать его. Переговоры об урегулировании вопроса в рамках формата МПРИ, который был создан в феврале 2009 года в рамках Женевских дискуссий, состоялись 30 августа и завершились безрезультатно, как и консультации 2 сентября.

В минувшее воскресенье в Цхинвале сообщили, что в районе Уисты грузинские военные сбили югоосетинский беспилотник.

По данным КГБ Южной Осетии, грузинские службы безопасности объяснили, что аппарат якобы упал после столкновения с их гражданским квадрокоптером близ населенного пункта Абано. После инцидента югоосетинская сторона выставила у села блокпосты и усилила присутствие в приграничном регионе.

Лидия Мисник