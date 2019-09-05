Войти
05.09.2019
ЦАМТО

Российская армия получит новый санитарный бронеавтомобиль "Линза"

228
0
+1
Санитарный автомобиль тактического звена по ОКР "Линза"
Разработанный АО "Ремдизель" на базе бронеавтомобиля К-53949 защищенный санитарный автомобиль тактического звена по ОКР "Линза" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017". Кубинка, август 2017 года.
Источник изображения: bmpd

ЦАМТО, 4 сентября. Российская армия в 2019 году получит первую партию санитарных бронеавтомобилей "Линза", созданных на базе шасси "Тайфун", заявил в интервью "РИА Новости" главный конструктор предприятия-разработчика данных машин "Ремдизель" Игорь Зарахович.

Впервые "Линза" была продемонстрирована на форуме "Армия-2018", напоминает агентство.

"На этом же шасси (4х4 К53949 "Тайфун" – ред.) мы сделали санитарный бронеавтомобиль "Линза", который отличается двухместной кабиной (у основной модификации кабина на 10 мест). На ней установлен модуль для перевозки раненых. По этой машине мы получили литеру "О1" и в этом году делаем первую партию, которая пойдет в войска", – сказал он.

И.Зарахович отметил, что "Линза" уже прошла весь цикл испытаний, предусмотренный контрактом на опытно-конструкторскую работу. Этот бронеавтомобиль делался по тактико-техническому заданию Минобороны РФ, которое прорабатывалось совместно с медицинской службой военного ведомства.

"Тайфун" представляет собой универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности, выдерживает детонацию взрывного устройства мощностью до 8 кг тротила под любым колесом и в любом месте под днищем. На машине установлена комбинированная защита из керамической брони, под которой находится броневая сталь, что обеспечивает защиту от поражения бронебойно-зажигательными пулями.

Бронеавтомобиль оснащен пятью видеокамерами, которые обеспечивают круговой обзор экипажу и водителю машины в случае поражения лобового стекла. На "Тайфуне" также возможна установка дистанционно управляемого пулеметного модуля, из которого посредством пульта и изображения с видеокамер может вести огонь стрелок, передает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ремдизель
Проекты
АРМИ-20XX
Медицина
Похожие новости
06.09.2018
Контракты Министерства обороны России, подписанные на форуме "Армия-2018"
24.08.2017
Пятнистая "Армата" и бронетачанка. Чем запомнился первый день "Армии-2017"
07.09.2016
В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
20.06.2016
Подготовка к Армейским международным играм выходит на финишную прямую
19.10.2015
Минобороны России: деятельность РФ в АТР не несет угрозы стабильности в мире
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.09 02:00
  • 6
Взгляд из Китая: МиГ-35 придется побороться за иранский рынок с КНР
  • 05.09 01:50
  • 43
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 05.09 00:18
  • 1
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 04.09 23:42
  • 4
Вике-Фрейберга: солдаты НАТО умирали в Мали. Почему бы не сделать это и в Латвии (Baltus Balss, Латвия)
  • 04.09 22:31
  • 6
Американские двигатели на Ми-38 оказались лучше российских
  • 04.09 22:28
  • 22
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 04.09 22:25
  • 7
В России создан новый тип глушителя
  • 04.09 22:22
  • 7
Sina (Китай): сравнение российских и американских вертолетных ракет. Российские быстрее, почему они тогда хуже продаются?
  • 04.09 21:21
  • 70
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 04.09 21:03
  • 9
«Посейдон». Ошибка или достижение?
  • 04.09 20:43
  • 6
Совместный монгольско-российский военный парад в честь 80-летия Победы на реке Халхин-Гол
  • 04.09 17:12
  • 1
Будущее Турции в руках Москвы
  • 04.09 15:55
  • 5
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"
  • 04.09 15:52
  • 11
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 04.09 15:47
  • 25
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии