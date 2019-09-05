Российская армия получит новый санитарный бронеавтомобиль "Линза"

Разработанный АО "Ремдизель" на базе бронеавтомобиля К-53949 защищенный санитарный автомобиль тактического звена по ОКР "Линза" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017". Кубинка, август 2017 года.

ЦАМТО, 4 сентября. Российская армия в 2019 году получит первую партию санитарных бронеавтомобилей "Линза", созданных на базе шасси "Тайфун", заявил в интервью "РИА Новости" главный конструктор предприятия-разработчика данных машин "Ремдизель" Игорь Зарахович.

Впервые "Линза" была продемонстрирована на форуме "Армия-2018", напоминает агентство.

"На этом же шасси (4х4 К53949 "Тайфун" – ред.) мы сделали санитарный бронеавтомобиль "Линза", который отличается двухместной кабиной (у основной модификации кабина на 10 мест). На ней установлен модуль для перевозки раненых. По этой машине мы получили литеру "О1" и в этом году делаем первую партию, которая пойдет в войска", – сказал он.

И.Зарахович отметил, что "Линза" уже прошла весь цикл испытаний, предусмотренный контрактом на опытно-конструкторскую работу. Этот бронеавтомобиль делался по тактико-техническому заданию Минобороны РФ, которое прорабатывалось совместно с медицинской службой военного ведомства.

"Тайфун" представляет собой универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности, выдерживает детонацию взрывного устройства мощностью до 8 кг тротила под любым колесом и в любом месте под днищем. На машине установлена комбинированная защита из керамической брони, под которой находится броневая сталь, что обеспечивает защиту от поражения бронебойно-зажигательными пулями.

Бронеавтомобиль оснащен пятью видеокамерами, которые обеспечивают круговой обзор экипажу и водителю машины в случае поражения лобового стекла. На "Тайфуне" также возможна установка дистанционно управляемого пулеметного модуля, из которого посредством пульта и изображения с видеокамер может вести огонь стрелок, передает "РИА Новости".