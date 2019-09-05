В соединения РВСН продолжают поступать новейшие колесные дорожные машины

ЦАМТО, 4 сентября. В перевооружаемые соединения Ракетных войск стратегического назначения продолжают поступать новейшие колесные дорожные машины (КДМ).

Новейшая КДМ, разработанная специально для инженерных подразделений РВСН, заменит ряд образцов инженерной техники, предназначенной для подготовки и содержания маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций подвижных грунтовых ракетных комплексов.

В частности, благодаря наличию сменного оборудования, инженерная машина сможет проводить различные работы, в том числе по разбору завалов и даже устранению железобетонных и металлических препятствий.

До конца 2019 года в соединения и воинские части РВСН планируется поставить около 20 таких машин. В следующем году темпы поступления новейших образцов инженерной техники для РВСН будут сохранены, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.