Войти
05.09.2019
Военное обозрение

Авианосцы становятся бесполезными в случае современной большой войны

241
0
-1

США позиционируют свой авианосный флот как важнейшее средство военного и одновременно геополитического давления. На сегодняшний день в том или ином состоянии в строю ВМС США 11 авианосцев. Самому "почтенному по возрасту" из них – авианосцу "Нимиц" - в следующем году исполнится 45. Самый современный – CVN-78 "Джеральд Форд" заступил на службу в 2017 году. 10 авианосцев в качестве портов приписки имеют порты в США, один – "Рональд Рейган" - приписан к японскому порту Йокосука.

Источник изображения: Facebook/USS Gerald R. Ford

Авианосец CVN-79 "Джон Кеннеди" находится в процессе постройки, а CVN-80 "Энтерпрайз" (оба относятся к типу "Форд") – на стадии согласования контракта. Оба должны войти в состав ВМС США не позднее 2023 года.

Но так ли эффективны сегодня американские авианосцы, как это было, скажем, 15-20 лет назад? Ответ на этот вопрос связан с развитием ракетных технологий в самых разных странах мира, включая те страны, которые сами США определили в качестве своих врагов. И ракеты, способные отправлять американские авианесущие корабли на дно, имеются уже далеко не только у России и Китая. Подобного рода вооружения активно развивают такие страны как Иран, КНДР.

Можно вспомнить ситуацию, когда президент США Дональд Трамп отправил пару авианосцев к берегам Корейского полуострова, явно намереваясь запугать Пхеньян и получить дополнительные очки перед грядущими переговорами. Но авианосцы, "покрутившись" в нейтральных водах, в итоге были вынуждены ретироваться, а впоследствии в Пентагоне заявили ещё и о возникновении технических проблем, "потребовавших срочного решения".

Куда сегодня могут направить свои авианосцы США, и где они будут эффективны при давлении на "противника"? Вариантов не много, и все они с возможностью ведения большой войны точно не связаны.

К берегам Китая напрямую – слишком рискованно, так как, и это уже было отмечено, у Китая есть мощные противокорабельные комплексы.

Может быть, в Чёрное море? Во-первых, невозможно чисто физически… Во-вторых, авианосец в фактически закрытом море смотрелся бы по-настоящему смешно и уж точно не имел бы никакой практической надобности – есть же авиабазы в причерноморских странах НАТО.

Отправка авианосцев к берегам Ирана, возможно, была бы актуальной ещё лет 10 назад, но теперь, в том числе и из-за выхода США из "ядерной сделки", Иран стал активнее развивать ракетное оружие, ракетные комплексы. Потому – может и "прилететь ответка" в случае попытки "устрашать" Иран военной мощью.

Источник изображения: Facebook/USS Gerald R. Ford

Дополнительно стоит отметить, что всё больше сил и средств тем же США приходится тратить на прикрытие самих авианосцев. АУГ расширяются и требуют всё больше финансов на обслуживание. При этом их эффективность оспаривается уже и в самих штатах - даже по времени развёртывания. Достаточно вспомнить всё тот же случай - как долго шли американские АУГ к берегам Кореи.

Получается, что если устрашать "врагов" всё сложнее, то единственный эксплуатационный вариант для США – гонять авианосцы по морям и океанам просто "по традиции". Но и в этом случае можно найти приключения на корму – особенно если активность авианосных групп будет чрезмерно назойливой. Всё идёт к тому, что авианосцы становятся бесполезными в случае современной крупной войны.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
КНДР
Россия
США
Япония
Продукция
CVN-78
CVN-79
CVN-80
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Gerald R. Ford
NATO
Nimitz
Авианосец
Ядерный щит
Похожие новости
12.11.2018
Ядерный привет
25.12.2017
Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом
31.05.2017
Яков Кедми: "В мире нет денег на войну"
17.03.2017
350 кораблей ВМС США против России и Китая
22.02.2012
Военная перестроика Обамы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.09 02:00
  • 6
Взгляд из Китая: МиГ-35 придется побороться за иранский рынок с КНР
  • 05.09 01:50
  • 43
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 05.09 00:18
  • 1
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 04.09 23:42
  • 4
Вике-Фрейберга: солдаты НАТО умирали в Мали. Почему бы не сделать это и в Латвии (Baltus Balss, Латвия)
  • 04.09 22:31
  • 6
Американские двигатели на Ми-38 оказались лучше российских
  • 04.09 22:28
  • 22
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 04.09 22:25
  • 7
В России создан новый тип глушителя
  • 04.09 22:22
  • 7
Sina (Китай): сравнение российских и американских вертолетных ракет. Российские быстрее, почему они тогда хуже продаются?
  • 04.09 21:21
  • 70
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 04.09 21:03
  • 9
«Посейдон». Ошибка или достижение?
  • 04.09 20:43
  • 6
Совместный монгольско-российский военный парад в честь 80-летия Победы на реке Халхин-Гол
  • 04.09 17:12
  • 1
Будущее Турции в руках Москвы
  • 04.09 15:55
  • 5
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"
  • 04.09 15:52
  • 11
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 04.09 15:47
  • 25
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии