Авианосцы становятся бесполезными в случае современной большой войны

США позиционируют свой авианосный флот как важнейшее средство военного и одновременно геополитического давления. На сегодняшний день в том или ином состоянии в строю ВМС США 11 авианосцев. Самому "почтенному по возрасту" из них – авианосцу "Нимиц" - в следующем году исполнится 45. Самый современный – CVN-78 "Джеральд Форд" заступил на службу в 2017 году. 10 авианосцев в качестве портов приписки имеют порты в США, один – "Рональд Рейган" - приписан к японскому порту Йокосука.

Источник изображения: Facebook/USS Gerald R. Ford

Авианосец CVN-79 "Джон Кеннеди" находится в процессе постройки, а CVN-80 "Энтерпрайз" (оба относятся к типу "Форд") – на стадии согласования контракта. Оба должны войти в состав ВМС США не позднее 2023 года.

Но так ли эффективны сегодня американские авианосцы, как это было, скажем, 15-20 лет назад? Ответ на этот вопрос связан с развитием ракетных технологий в самых разных странах мира, включая те страны, которые сами США определили в качестве своих врагов. И ракеты, способные отправлять американские авианесущие корабли на дно, имеются уже далеко не только у России и Китая. Подобного рода вооружения активно развивают такие страны как Иран, КНДР.

Можно вспомнить ситуацию, когда президент США Дональд Трамп отправил пару авианосцев к берегам Корейского полуострова, явно намереваясь запугать Пхеньян и получить дополнительные очки перед грядущими переговорами. Но авианосцы, "покрутившись" в нейтральных водах, в итоге были вынуждены ретироваться, а впоследствии в Пентагоне заявили ещё и о возникновении технических проблем, "потребовавших срочного решения".

Куда сегодня могут направить свои авианосцы США, и где они будут эффективны при давлении на "противника"? Вариантов не много, и все они с возможностью ведения большой войны точно не связаны.

К берегам Китая напрямую – слишком рискованно, так как, и это уже было отмечено, у Китая есть мощные противокорабельные комплексы.

Может быть, в Чёрное море? Во-первых, невозможно чисто физически… Во-вторых, авианосец в фактически закрытом море смотрелся бы по-настоящему смешно и уж точно не имел бы никакой практической надобности – есть же авиабазы в причерноморских странах НАТО.

Отправка авианосцев к берегам Ирана, возможно, была бы актуальной ещё лет 10 назад, но теперь, в том числе и из-за выхода США из "ядерной сделки", Иран стал активнее развивать ракетное оружие, ракетные комплексы. Потому – может и "прилететь ответка" в случае попытки "устрашать" Иран военной мощью.

Источник изображения: Facebook/USS Gerald R. Ford

Дополнительно стоит отметить, что всё больше сил и средств тем же США приходится тратить на прикрытие самих авианосцев. АУГ расширяются и требуют всё больше финансов на обслуживание. При этом их эффективность оспаривается уже и в самих штатах - даже по времени развёртывания. Достаточно вспомнить всё тот же случай - как долго шли американские АУГ к берегам Кореи.

Получается, что если устрашать "врагов" всё сложнее, то единственный эксплуатационный вариант для США – гонять авианосцы по морям и океанам просто "по традиции". Но и в этом случае можно найти приключения на корму – особенно если активность авианосных групп будет чрезмерно назойливой. Всё идёт к тому, что авианосцы становятся бесполезными в случае современной крупной войны.