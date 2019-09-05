Войти
05.09.2019
Интерфакс-АВН

Ограничения срока эксплуатации вертолетов 25 годами, вероятно, не будет - глава Минпромторга

219
0
0
Денис Мантуров
Денис Мантуров.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Ограничения 25-ю годами срока эксплуатации вертолетов, скорее всего, не будет.

"Такая инициатива, действительно, была. Мы исходили из того, что более 70% парка имеет возраст свыше 25 лет. Это уже запредельные сроки, и парк требует обновления. Это большая проблема, которую надо решать, иначе она будет только расти как снежный ком: ресурс старых машин небесконечен, мы не можем постоянно его продлевать", - заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью "Ведомостям", опубликованном в среду, добавив, что "с учетом ограниченного модельного ряда предыдущего времени" основной парк составляют модификации Ми-8.

В то же время, отметил чиновник, на рынке уже есть "Ансат" (в эксплуатации только гражданских машин более 25-ти, еще 50 закупило Минобороны, военные используют вертолет как учебный), появляются Ми-38 и Ка-62. "Как видите, сейчас у авиакомпаний уже есть маневр в выборе моделей. Есть и меры поддержки, которые стимулируют к принятию решений об обновлении парка", - подчеркнул Мантуров.

"Ограничивать, думаю, в итоге не будем. С учетом мнения широкого круга эксплуатантов мы признали это нецелесообразным. Будем делать ставку именно на механизмы стимулирования. Мы отчетливо понимаем, что надо учесть и потребности населения, и возможности эксплуатантов, для которых такое обновление, конечно, влечет определенную финансовую нагрузку", - заявил он.

"Кроме того, мы занимаемся формированием рынка вертолетных перевозок, в первую очередь пассажирских. Стимулом к его развитию станет обновление парка, в том числе за счет Ми-38 и Ка-62. Минпромторг сделает этот процесс максимально выгодным и комфортным для участников рынка. У нас есть для этого соответствующие инструменты", - также отметил глава министерства.

В частности, по его словам, в проект бюджета на 2020-2021 гг. внесена программа трейд-ин, которая позволит эксплуатантам снизить затраты на приобретение новой вертолетной техники. "Кроме того, рассматриваем возможность распространить субсидии из федерального бюджета на лизинг вертолетов Ми-38 и Ка-62 - схема доказала свою эффективность, сегодня по ней ведутся поставки Ми-8 и "Ансата", - сказал чиновник.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ансат
Ка-60
Ка-62
Ми-38
Ми-8
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Военные учения
Похожие новости
02.09.2019
МС-21, Су-57, "Ансат" Aurus и "вишенка на торте". Главные премьеры МАКС-2019
05.05.2016
Полет нормальный?
28.05.2013
HeliRussia 2013 стала крупнейшим европейским вертолетным событием года
11.09.2012
«Без этого нельзя сделать отрасль эффективной»
30.05.2012
HeliRussia-2012
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.09 02:00
  • 6
Взгляд из Китая: МиГ-35 придется побороться за иранский рынок с КНР
  • 05.09 01:50
  • 43
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 05.09 00:18
  • 1
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 04.09 23:42
  • 4
Вике-Фрейберга: солдаты НАТО умирали в Мали. Почему бы не сделать это и в Латвии (Baltus Balss, Латвия)
  • 04.09 22:31
  • 6
Американские двигатели на Ми-38 оказались лучше российских
  • 04.09 22:28
  • 22
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 04.09 22:25
  • 7
В России создан новый тип глушителя
  • 04.09 22:22
  • 7
Sina (Китай): сравнение российских и американских вертолетных ракет. Российские быстрее, почему они тогда хуже продаются?
  • 04.09 21:21
  • 70
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 04.09 21:03
  • 9
«Посейдон». Ошибка или достижение?
  • 04.09 20:43
  • 6
Совместный монгольско-российский военный парад в честь 80-летия Победы на реке Халхин-Гол
  • 04.09 17:12
  • 1
Будущее Турции в руках Москвы
  • 04.09 15:55
  • 5
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"
  • 04.09 15:52
  • 11
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 04.09 15:47
  • 25
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии