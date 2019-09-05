Верфь "Звезда" просит субсидировать часть расходов на проценты по кредиту ГПБ - Мантуров

Проектное изображение большого сухого строительного дока (длина 485 м, ширина 114 м, глубина 14 м), строящегося на Судостроительном комплексе "Звезда" в Большом Камне Приморского края.

Москва. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Судостроительный комплекс (ССК) "Звезда" просит субсидировать часть расходов на уплату процентов по кредиту Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ).

"Для финансирования строительства верфи ООО "ССК "Звезда" привлекло кредит в ГПБ. В июле комплекс обратился к нам с просьбой возместить 3,3 млрд руб. - это часть расходов на уплату процентов по кредиту. В бюджете 2020-2022 гг. предусмотрены расходы на эти субсидии в размере 2,4 млрд руб., и в 2020 г. мы рассмотрим заявку "Звезды" и примем решение", - заявил глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью "Ведомостям", опубликованном в среду.

Также он отметил, что Минпромторг разработал и направил на рассмотрение в правительство РФ проект постановления, который утверждает правила субсидирования затрат, связанных со строительством крупнотоннажных судов. "Никем не оспаривается, что объем субсидирования должен рассчитываться на основе разницы между фактической и контрактной стоимостью строительства крупнотоннажного судна. При этом в процентном отношении объем поддержки может различаться. Так, для судна-газовоза предполагается, что предельный размер субсидии не должен превышать 20% контрактной стоимости, для танкера-продуктовоза - 25%", - сказал чиновник.

"Субсидирование строительства судов на ССК касается только крупнотоннажных судов, которые ранее в России не строились из-за отсутствия необходимых спусковых и гидротехнических сооружений, недостаточного опыта их строительства. Под субсидирование подпадают заказанные "Звезде" "НОВАТЭКом" (MOEX: NVTK) 15 газовозов и заказанные "Совкомфлотом" 3 танкера-продуктовоза на газомоторном топливе. Минпромторг направил заявку в Минфин в рамках бюджетного планирования на 2020-2022 гг., мы запрашиваем 24,3 млрд руб.", - заявил Мантуров.

В целом же объем субсидирования по 15-ти газовозам оценивается примерно в 45 млрд руб., напомнил глава ведомства. "После создания этой серии, думаю, "Звезда" выйдет на конкурентную себестоимость строительства: будут получены необходимые компетенции, навыки, референции", - сказал он.

Говоря о том, за счет каких проектов портфель верфи может вырасти в ближайшие годы, министр заявил, что "Роснефть" (MOEX: ROSN) подтверждает собственную потребность в судах и морской технике в объеме 56 штук до 2035 г. (уже заказала 27 судов). Кроме того, к заказанному в 2018 г. мелкосидящему ледоколу мощностью 6,4 МВт ФГУП "Росморпорт" подтвердило заказ еще на 3 судна в 2020-2024 гг.

"Мощности верфи позволяют разместить заказы на строительство судов, планируемых Росморречфлотом в рамках федеральных проектов "Морские порты России" и "Северный морской путь". По этим программам общее число судов может составить 10 единиц различного класса", - добавил Мантуров. Газета напоминает, что "Звезда" уже собрала портфель заказов из 40-50 судов, кроме того, она получит подряд на строительство ледокола "Лидер".

Служба финансово-экономической информации

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