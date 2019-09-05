Додон сообщил о новой концепции приднестровского урегулирования с предоставлением Тирасполю широкой автономии

Кишинев. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Администрация президента Молдавии разработала концепцию урегулирования приднестровского конфликта, сообщил президент Молдавии Игорь Додон в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel.

"Приднестровье является составной частью Молдавии. У нас есть замороженный конфликт, но в настоящее время существуют определенные предпосылки для его урегулирования. Приднестровский регион может снова стать неотъемлемой частью Республики Молдова, если бы ему была предоставлена расширенная автономия. В администрации президента уже разработана концепция, которая будет представлена нашим партнерам по коалиции. Когда мы ее согласуем в Кишиневе, мы представим ее в формате переговоров "5+2", и сможем начать предметные переговоры с Приднестровьем", - сказал Додон, которого цитирует в среду пресс-служба президента Молдавии.

Он не сообщил, в чем именно заключаются предложения администрации президента.

Ранее Додон неоднократно заявлял, что для урегулирования приднестровского конфликта нужен консенсус в Молдавии, а также поддержка основных политических игроков в регионе - России, Украины, США и Евросоюза. По его мнению, "только в этом случае может быть выработано устойчивое решение приднестровского конфликта - также как это случилось при смене власти в Молдавии в июне нынешнего года".