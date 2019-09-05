Войти
05.09.2019
Российская газета

Корветы "Громкий" и "Совершенный" обстреляли "врагов" в Тихом океане

217
0
0
Источник изображения: Пресс-служба ВВО по ТОФ

В Тихом океане проходят учения Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. Корабельная тактическая группа отрабатывает действия против "вражеских" подводных лодок.

В группу вошли корветы "Совершенный" и "Громкий".

"В таком составе корабли действуют против подводной лодки условного противника впервые", - пояснил "РГ" начальник пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Вместе с противолодочным кораблем "Адмирал Пантелеев", который также стал частью поисково-ударной группы, корабли отыскали и атаковали подлодки "врага". Были применены практические торпеды, реактивные глубинные бомбы, а корвет "Громкий" выполнил стрельбу комплексом "Пакет".

Также корветы отработали организацию связи и совместное тактическое маневрирование, провели тренировки по поиску и спасению на море.


Дина Непомнящая

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Адмирал Пантелеев
Проекты
20380 Корвет-1
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
Похожие новости
04.09.2019
Крейсер "Варяг" сбил ракеты в Охотском море
28.08.2019
В Охотском море корабли ТОФ нашли подводную лодку
26.08.2019
Новейшие корветы ТОФ выследили в Японском море "вражескую" подлодку
22.05.2019
Тихоокеанский флот России отмечает 288-ю годовщину своего создания
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.09 02:00
  • 6
Взгляд из Китая: МиГ-35 придется побороться за иранский рынок с КНР
  • 05.09 01:50
  • 43
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 05.09 00:18
  • 1
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 04.09 23:42
  • 4
Вике-Фрейберга: солдаты НАТО умирали в Мали. Почему бы не сделать это и в Латвии (Baltus Balss, Латвия)
  • 04.09 22:31
  • 6
Американские двигатели на Ми-38 оказались лучше российских
  • 04.09 22:28
  • 22
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 04.09 22:25
  • 7
В России создан новый тип глушителя
  • 04.09 22:22
  • 7
Sina (Китай): сравнение российских и американских вертолетных ракет. Российские быстрее, почему они тогда хуже продаются?
  • 04.09 21:21
  • 70
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 04.09 21:03
  • 9
«Посейдон». Ошибка или достижение?
  • 04.09 20:43
  • 6
Совместный монгольско-российский военный парад в честь 80-летия Победы на реке Халхин-Гол
  • 04.09 17:12
  • 1
Будущее Турции в руках Москвы
  • 04.09 15:55
  • 5
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"
  • 04.09 15:52
  • 11
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 04.09 15:47
  • 25
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии