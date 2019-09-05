Корветы "Громкий" и "Совершенный" обстреляли "врагов" в Тихом океане

В Тихом океане проходят учения Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. Корабельная тактическая группа отрабатывает действия против "вражеских" подводных лодок.

В группу вошли корветы "Совершенный" и "Громкий".

"В таком составе корабли действуют против подводной лодки условного противника впервые", - пояснил "РГ" начальник пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Вместе с противолодочным кораблем "Адмирал Пантелеев", который также стал частью поисково-ударной группы, корабли отыскали и атаковали подлодки "врага". Были применены практические торпеды, реактивные глубинные бомбы, а корвет "Громкий" выполнил стрельбу комплексом "Пакет".

Также корветы отработали организацию связи и совместное тактическое маневрирование, провели тренировки по поиску и спасению на море.

Дина Непомнящая