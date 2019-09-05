Центр примирения

Военный эксперт Владислав Шурыгин — о том, что заставило очень разные страны собраться на главных российских военных учениях

Традиционно главным военным экзаменом года станут стратегические командно-штабные учения "Центр-2019", которые развернутся на восьми полигонах и в акватории Каспийского моря. Фактически учения уже начались — в настоящее время 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц техники и вооружения, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей завершают выход в районы проведения маневров и перелеты на ближайшие авиабазы.

Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что учения "Центр-2019" завершат комплекс мероприятий боевой подготовки Вооруженных сил в нынешнем году. По его словам, основная цель смотра — обучить войска ведению военных действий в современных условиях и повысить оперативную совместимость органов военного управления Вооруженных сил России и государств-союзников.

Особенностью нынешних учений является их антитеррористический характер. По сценарию войска будут не отражать вооруженные силы какого-то государства, а уничтожать иррегулярные формирования экстремистов. И это во многом объясняет состав участников маневров, который на первый взгляд может показаться странным. Свои контингенты на учения направят Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Китай и Пакистан.

Любому наблюдателю очевидно, что некоторые из стран-участниц имеют непростую историю взаимоотношений и даже военные конфликты в прошлом. Но на учениях в России они будут действовать в едином боевом строю. И это свидетельствует об осознании руководством этих государств угрозы, которую в себе таит международный терроризм. А кроме того — о признании той роли, которую играет в борьбе с ним Российская армия.

В ходе подготовки к главной своей проверке войска и органы военного управления с июня отрабатывают локализации военных угроз, управление группировками войск в ходе борьбы с международным терроризмом и предотвращение возможной агрессии в Центрально-Азиатском регионе.

Сами маневры пройдут в два этапа. Во время первого будут отработаны вопросы управления группировками войск в ходе борьбы с международным терроризмом, отражения ударов средств воздушного нападения, ведения разведывательно-поисковых и оборонительных действий. На втором этапе командиры и штабы отработают вопросы управления подразделениями группировок войск при нанесении массированного огневого удара и ведения наступательных действий по разгрому условного противника.

Активная фаза учений пройдет на полигонах Донгуз, Тоцкий и Аданак, в ней будет задействовано до 12 950 человек (из них 10 700 российских военнослужащих и 2250 человек из иностранных государств), до 250 танков, около 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, порядка 200 артиллерийских систем и РСЗО.

Главные маневры этого года будут открытыми для наблюдателей и военных атташе других стран и прессы. Ожидается, что на них побывают руководители стран-участниц, которые смогут лично ознакомиться с ходом учений и действиями своих национальных контингентов.

Вооруженные силы России имеют опыт по борьбе с организованными формированиями террористов, пытающихся использовать партизанскую тактику. Такого, пожалуй, нет ни у кого. Некоторые военачальники застали еще Афганистан, где научились всем тонкостям ведения войны при отсутствии линии фронта: снабжение войск через недружественные территории, перекрытие каналов снабжения боевиков, дипломатические переговоры с местными жителями и психологические операции. В ходе межнациональных конфликтов на территории бывшего СССР и борьбы с сепаратистами и экстремистами в Чечне российские военные отработали тактику разведения враждующих сторон, поисковые и засадные действия против террористов, гуманитарные операции и другие важные составляющие борьбы с террористической угрозой.

И сегодня российские военнослужащие продолжают совершенствовать свои навыки по уничтожению террористов на территории Сирии. Беспрецедентны масштабы ударов российских ВКС по объектам боевиков. Эффективность российских спецназовцев, авианаводчиков и других военных специалистов в прямом эфире видит весь мир. И такой широкий состав стран — участниц главных российских военных учений — еще одно тому подтверждение.

Владислав Шурыгин — военный эксперт

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