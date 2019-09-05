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05.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

ВВС США понадобились макеты С-300

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Источник изображения: vk.com/mil

ВВС США намерены закупить две транспортно-пусковые установки, напоминающие по внешнему виду российские зенитные ракетные системы С-300ПМУ-1 и С-300ПМУ-2, для учений на полигоне в штате Юта, сообщает портал The War Zone.

"Модели необходимы для тренировок навыков личного состава. Для проведения тренировок требуется, чтобы установки имели наиболее схожие [с оригиналом] характеристики", – приводит ТАСС сообщение командования ВВС США.

Там уточнили, что официальный запрос на приобретение моделей появится в конце сентября, однако первая заявка была размещена 29 августа.

Предполагается, модели должны обладать таким же, как у оригинала, радиолокационным поперечным сечением, а в идеале – соответствующими электрооптическими и инфракрасными характеристиками.

Напомним, в понедельник Турция пригрозила США закупкой дополнительных С-400.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления по случаю трехлетней годовщины попытки госпереворота назвал С-400 самой сильной оборонной системой в мире.



Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
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Турция
Продукция
С-300
С-300П
С-300ПМУ-1
С-300ПМУ-2
С-400 Триумф
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