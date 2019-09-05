Робот "Федор" опубликовал свое первое видео с МКС
Робот "Федор" опубликовал первое видео от первого лица, снятое на МКС. Машина работала с электродрелью. Манипуляции прошли под бдительным контролем российских космонавтов. Робот пока не автономный — им управляют с помощью экзоскелета.
Робот "Федор" опубликовал первое видео от первого лица, снятое на МКС. Машина работала с электродрелью. Манипуляции прошли под бдительным контролем российских космонавтов. Робот пока не автономный — им управляют с помощью экзоскелета.
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