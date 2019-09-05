Первые эшелоны с китайскими военными и техникой прибыли в Оренбургскую область

Екатеринбург. 4 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Первые эшелоны с военнослужащими и техникой Народно-Освободительной армии Китая прибыли в Оренбургскую область для участия в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) "Центр-2019", сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) со ссылкой на слова командующего войсками ЦВО Александра Лапина.

"На сегодняшний день прибыли два эшелона с военнослужащими и военной техникой НОАК для участия в учении "Центр-2019". Ранее на аэродроме "Оренбург" встретили передовую группу офицеров вооруженных сил Китайской Народной Республики", - заявил Лапин.