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05.09.2019
Интерфакс-АВН

Первые эшелоны с китайскими военными и техникой прибыли в Оренбургскую область

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НОАК
НОАК.
Источник изображения: vpk-news.ru

Екатеринбург. 4 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Первые эшелоны с военнослужащими и техникой Народно-Освободительной армии Китая прибыли в Оренбургскую область для участия в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) "Центр-2019", сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) со ссылкой на слова командующего войсками ЦВО Александра Лапина.

"На сегодняшний день прибыли два эшелона с военнослужащими и военной техникой НОАК для участия в учении "Центр-2019". Ранее на аэродроме "Оренбург" встретили передовую группу офицеров вооруженных сил Китайской Народной Республики", - заявил Лапин.

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Страны
Китай
Компании
Минoбороны РФ
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