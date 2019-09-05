СМИ заявили о сближении российского спутника с американским аппаратом

Российский "блуждающий" спутник "Луч" приблизился к американскому аппарату связи Intelsat на геостационарной орбите, пишет c4isrnet со ссылкой на данные систем слежения за объектами в космосе CelesTrak.

По данным издания, "Луч" 27 августа сблизился с Intelsat 17 и замер неподалеку. При этом утверждается, что российский аппарат якобы совершал схожие маневры 17 раз за последние пять лет.

При этом ранее в США уже обвиняли российские аппараты в сближении с другими спутниками. Так, в феврале этого года Штаты сообщили о приближении "Луча" к аппарату YahSat-1B, принадлежащему ОАЭ. Однако, как отметили в Астрокосмическом научном центре, российский аппарат никогда не подходил ближе, чем на 40 км.

В апреле стало известно, что американские спутники-шпионы GSSAP неоднократно сближались с космическими аппаратами РФ и Китая.

В том числе в 2017 году они подлетали на расстояние 10–15 км к российским гражданским спутникам "Экспресс-АМ8", "Луч", военному "Благовесту", а годом ранее к китайскому военному аппарату TJS-1 и многим другим.