Шойгу устроил военным разнос в день катастрофы Су-25

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу отчитал военных за снижение доли исправных учебных самолетов на закрытом совещании. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на знакомые с содержанием закрытой беседы источники.

"Исправность учебной авиации мы рассмотрим на отдельном совещании, к которому я прошу готовиться. Там есть вопросы к ВКС, и к гособоронзаказу, и к другим органам военного управления. Имея систему такого контроля, такие возможности, как вообще можно было допустить снижение доли исправных самолетов учебной авиации?" — цитирует министра собеседник газеты.

Как отмечает издание, в день проведения совещания произошло крушение учебного Су-25 в Ставропольском крае. Ранее в Минобороны отметили, что самолет полностью разрушен — он взорвался при столкновении с землей.

На данный момент судьба пилотов неизвестна. В ведомстве сообщили, что летчики успели катапультироваться, в районе места крушения были обнаружены парашюты. Также с места происшествия было опубликовано фото.