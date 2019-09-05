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05.09.2019
bmpd.livejournal.com

На Восточном экономическом форуме представлен вертолет Ка-226Т для Индии

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Как сообщило 3 сентября 2019 года информационное агентство РИА Новости, вертолет Ка-226Т в раскраске для индийской армии представила компания "Вертолеты России" на Пятом Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2019) во Владивостоке. Вертолет в защитной окраске с надписью Make in India (программа сборки иностранной техники на территории Индии) представлен на открытой площадке на набережной острова Русский.

Вертолет Ка-226Т в "половинной" военной окраске для вооруженных сил Индии в экспозиции Пятого Восточного экономического форума во Владивостоке, 03.09.2019 (с) Алексей Песляк / ТАСС

Отличительной особенностью представленного вертолета является то, что одна сторона у него выкрашена в зеленой гамме - для индийских военных, а другая - в синий цвет - для спасательных и медицинских служб. Также рядом продемонстрирован сменяемый VIP-модуль (с тремя пассажирскими креслами) для этого же вертолета.

Помимо того, рядом с ним представлен вертолет Ми-171А2.

Ранее сообщалось о покупке Индией у России 200 вертолетов Ка-226Т. Первые 60 вертолетов будут производиться в России, остальные 140 - в Индии.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до одной тонны полезной нагрузки. На вертолет устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шести человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием.

В свою очередь, информационное агентство ТАСС дополняет, что премьер-министр Индии Нарендра Моди примет участие в ВЭФ-2019 в качестве главного гостя. В среду [4 сентября] пройдет встреча индийского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным. Планируется, что в рамках 20-го российско-индийского саммита, который пройдет на ВЭФ, будут подписаны около 15 документов, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества.

Медицинский модуль вертолета Ка-226Т, представленного в экспозиции Пятого Восточного экономического форума во Владивостоке, 03.09.2019 (с) Алексей Песляк / ТАСС

Вертолет Ка-226Т в "половинной" военной окраске для вооруженных сил Индии в экспозиции Пятого Восточного экономического форума во Владивостоке, 03.09.2019 (с) Александр Кряжев /РИА Новости

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Страны
Индия
Россия
Продукция
КА-226
КА-226Т
Ми-17
Ми-8АМТ
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