"Роскосмос" опроверг прогноз NASA об угрозе космического мусора для МКС

Москва. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Расчёты баллистиков Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) опровергли прогнозы NASA о потенциальной угрозе МКС и необходимости провести манёвр уклонения, говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Роскосмоса".

"Специалисты Госкорпорации "Роскосмос" и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш перепроверили расчеты партнеров по программе Международной космической станции (МКС) на основании имеющихся данных о состоянии околоземного космического пространства, и сделали вывод, что космический мусор не представляет угрозы для станции", - говорится в сообщении.