"Роскосмос" опроверг прогноз NASA об угрозе космического мусора для МКС
МКС.
Источник изображения: Фото: NASA / Getty Images
Москва. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Расчёты баллистиков Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) опровергли прогнозы NASA о потенциальной угрозе МКС и необходимости провести манёвр уклонения, говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Роскосмоса".
"Специалисты Госкорпорации "Роскосмос" и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш перепроверили расчеты партнеров по программе Международной космической станции (МКС) на основании имеющихся данных о состоянии околоземного космического пространства, и сделали вывод, что космический мусор не представляет угрозы для станции", - говорится в сообщении.
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