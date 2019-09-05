Войти
05.09.2019
Интерфакс-АВН

"Роскосмос" опроверг прогноз NASA об угрозе космического мусора для МКС

246
0
0
МКС
МКС.
Источник изображения: Фото: NASA / Getty Images

Москва. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Расчёты баллистиков Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) опровергли прогнозы NASA о потенциальной угрозе МКС и необходимости провести манёвр уклонения, говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Роскосмоса".

"Специалисты Госкорпорации "Роскосмос" и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш перепроверили расчеты партнеров по программе Международной космической станции (МКС) на основании имеющихся данных о состоянии околоземного космического пространства, и сделали вывод, что космический мусор не представляет угрозы для станции", - говорится в сообщении.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
ЦНИИмаш
Проекты
МКС
Похожие новости
02.07.2019
Высоту орбиты МКС 3 июля увеличат на 900 метров
18.03.2019
Долетели со второго раза: "Союз" состыковался с МКС
26.02.2019
Орбиту МКС 26 февраля поднимут на 1,6 км
19.09.2012
Разруха начинается с голов
30.10.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.09 02:00
  • 6
Взгляд из Китая: МиГ-35 придется побороться за иранский рынок с КНР
  • 05.09 01:50
  • 43
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 05.09 00:18
  • 1
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 04.09 23:42
  • 4
Вике-Фрейберга: солдаты НАТО умирали в Мали. Почему бы не сделать это и в Латвии (Baltus Balss, Латвия)
  • 04.09 22:31
  • 6
Американские двигатели на Ми-38 оказались лучше российских
  • 04.09 22:28
  • 22
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 04.09 22:25
  • 7
В России создан новый тип глушителя
  • 04.09 22:22
  • 7
Sina (Китай): сравнение российских и американских вертолетных ракет. Российские быстрее, почему они тогда хуже продаются?
  • 04.09 21:21
  • 70
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 04.09 21:03
  • 9
«Посейдон». Ошибка или достижение?
  • 04.09 20:43
  • 6
Совместный монгольско-российский военный парад в честь 80-летия Победы на реке Халхин-Гол
  • 04.09 17:12
  • 1
Будущее Турции в руках Москвы
  • 04.09 15:55
  • 5
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"
  • 04.09 15:52
  • 11
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 04.09 15:47
  • 25
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии