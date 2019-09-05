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05.09.2019
Российская газета

Минобороны планирует закупить партию вертолетов для Крайнего Севера

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Новый арктический Ми-8 и в полярную ночь не заблудится. А еще он морозостойкий. Ему зимой ангар не нужен.
Новый арктический Ми-8 и в полярную ночь не заблудится. А еще он морозостойкий. Ему зимой ангар не нужен.
Источник изображения: РИА Новости

Минобороны вскоре может пополнить свой парк арктической авиатехники. Сейчас военное ведомство ведет переговоры о дополнительных закупках вертолетов Ми-8АМТШ-ВА, которые специально созданы для работы в условиях аномального холода.

О том, что соглашение на поставку новейших арктических вертолетов может быть расширено, рассказал РИА Новости управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых. Это предприятие занимается производством и модификацией вертолетов Ми-8. По его словам, сейчас военные в Арктике эксплуатируют пять вертолетов, и предприятие постоянно получает благодарности от летчиков и пассажиров, которые летают на этой машине. Белых отметил, что программа поставок 8АМТШ-ВА для нужд военного ведомства будет продолжена.

Вертолет Ми-8АМТШ-ВА, или как его еще называют "арктический терминатор", имеет ряд конструктивных особенностей по сравнению со своими "коллегами", которые поставляются в обычные части. В первую очередь в глаза бросается его яркая черно-оранжевая раскраска. Важным для Крайнего Севера является то, что "арктический терминатор" может запустить двигатели при температурах до -60 градусов.

Для того чтобы вертолет смог завестись на сильном морозе, его основные узлы и агрегаты запаковываются в специальные чехлы. Дополнительными средствами обогрева оснащены кабина экипажа и грузовой отсек. К слову, для их утепления используются технологии, которые применяются на космических кораблях.

"Арктический терминатор" может запустить двигатели при температурах до -60 градусов

В вертолете также появился цифровой автопилот, который повышает точность пилотирования и навигации. Это необходимо, если вертолет летит над бескрайней тундрой, где очень мало ориентиров, или выполняет полет в условиях арктической ночи.

Еще одной "фишкой" арктического Ми-8 является метеолокатор, который может определять опасные метеообразования, в автоматическом режиме сканировать землю, определяя объекты и береговую линию, а также поисковый радиопеленгатор, который работает на всех аварийных частотах и может помочь в поиске терпящих бедствие людей.

Разработчики также приспособили "арктический терминатор" для полетов на большие расстояния. В машине можно установить четыре дополнительных топливных бака, что позволяет пролететь без дозаправки более 1400 километров.


Александр Степанов

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