Войти
05.09.2019
Военно-промышленный курьер

Президент Турции обвинил США в массовой гибели мирного населения Сирии

216
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Воздушный удар, нанесенный авиацией США по сирийской зоне деэскалации "Идлиб", привёл к гибели нескольких сотен человек, и об этом нельзя молчать, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Эрдоган выразил сожаление, что США вмешались в ситуацию в Идлибе.

"Невозможно смотреть на это молча. Мы обсуждаем это с РФ и Ираном. Наши делегации постоянно находятся в контакте", - сказал Эрдоган.

По его словам, эту тему Эрдоган намерен поднять на Генассамблее ООН в последних числах сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа сирийская армия в одностороннем порядке остановила боевые действия в зоне деэскалации "Идлиб". В тот же день авиация США, не поставив в известность ни Турцию, ни Россию, нанесла авиаудар по зоне "Идлиб", который привел к многочисленным жертвам и разрушениям.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Сирия
США
Турция
Чехия
Компании
ООН
Персоны
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
20.02.2019
"Мечтает об империи": Сирия ответила Эрдогану
31.05.2017
Яков Кедми: "В мире нет денег на войну"
21.05.2014
Новая точка отсчета истории
19.09.2011
Пресс-конференция c Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока "Будет ли на Ближнем Востоке новая война?"
07.09.2011
У суннитского айсберга тает алавитская верхушка
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.09 02:00
  • 6
Взгляд из Китая: МиГ-35 придется побороться за иранский рынок с КНР
  • 05.09 01:50
  • 43
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 05.09 00:18
  • 1
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 04.09 23:42
  • 4
Вике-Фрейберга: солдаты НАТО умирали в Мали. Почему бы не сделать это и в Латвии (Baltus Balss, Латвия)
  • 04.09 22:31
  • 6
Американские двигатели на Ми-38 оказались лучше российских
  • 04.09 22:28
  • 22
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 04.09 22:25
  • 7
В России создан новый тип глушителя
  • 04.09 22:22
  • 7
Sina (Китай): сравнение российских и американских вертолетных ракет. Российские быстрее, почему они тогда хуже продаются?
  • 04.09 21:21
  • 70
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 04.09 21:03
  • 9
«Посейдон». Ошибка или достижение?
  • 04.09 20:43
  • 6
Совместный монгольско-российский военный парад в честь 80-летия Победы на реке Халхин-Гол
  • 04.09 17:12
  • 1
Будущее Турции в руках Москвы
  • 04.09 15:55
  • 5
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"
  • 04.09 15:52
  • 11
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 04.09 15:47
  • 25
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии