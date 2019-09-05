Президент Турции обвинил США в массовой гибели мирного населения Сирии

Воздушный удар, нанесенный авиацией США по сирийской зоне деэскалации "Идлиб", привёл к гибели нескольких сотен человек, и об этом нельзя молчать, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Эрдоган выразил сожаление, что США вмешались в ситуацию в Идлибе.

"Невозможно смотреть на это молча. Мы обсуждаем это с РФ и Ираном. Наши делегации постоянно находятся в контакте", - сказал Эрдоган.

По его словам, эту тему Эрдоган намерен поднять на Генассамблее ООН в последних числах сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа сирийская армия в одностороннем порядке остановила боевые действия в зоне деэскалации "Идлиб". В тот же день авиация США, не поставив в известность ни Турцию, ни Россию, нанесла авиаудар по зоне "Идлиб", который привел к многочисленным жертвам и разрушениям.