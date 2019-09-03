Оружие будущего "обкатают" на легендарном полигоне под Астраханью
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На полигоне Капустин Яр в Астраханской области в 2019 году будет испытано около 200 образцов новейшего российского вооружения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Приоритетными направлениями работы полигона в 2019 году станут защита военных объектов и техники от систем разведки и наведения высокоточного оружия, развитие испытательного оборудования для перспективных образцов вооружения.
Капустин Яр - старейший полигон России, предназначенный для испытаний баллистических, тактических и зенитных ракет, других систем вооружений. Полигон занимает площадь более девяти миллионов гектаров, а уникальная испытательная трасса Капустин Яр - Балхаш позволяет тестировать средства противоракетной обороны.
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