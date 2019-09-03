Войти
03.09.2019
Военно-промышленный курьер

Оружие будущего "обкатают" на легендарном полигоне под Астраханью

121
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области в 2019 году будет испытано около 200 образцов новейшего российского вооружения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Приоритетными направлениями работы полигона в 2019 году станут защита военных объектов и техники от систем разведки и наведения высокоточного оружия, развитие испытательного оборудования для перспективных образцов вооружения.

Капустин Яр - старейший полигон России, предназначенный для испытаний баллистических, тактических и зенитных ракет, других систем вооружений. Полигон занимает площадь более девяти миллионов гектаров, а уникальная испытательная трасса Капустин Яр - Балхаш позволяет тестировать средства противоракетной обороны.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
17.05.2016
Может ли белорусский ОПК заменить России украинские предприятия?
06.05.2016
Первые российские турбины для новых фрегатов сдадут в 2017 году
10.09.2012
ОСК стала владельцем 96,78% акций «Северной верфи»
14.04.2011
26 апреля 2011г. в Москве состоится очередное заседание коллегии Рособоронзаказа
27.03.2009
Авиапром Украины и РФ предлагают возобновить заказ российского Минобороны на самолет Ан-70
27.11.2006
ОТСТАВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.09 17:47
  • 1
Вице-премьер подверг критике работу Роскосмоса
  • 03.09 17:35
  • 14
Российский сверхтяжелый "Енисей" подорожал в два раза
  • 03.09 17:18
  • 24
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 03.09 16:51
  • 3
«Посейдон». Ошибка или достижение?
  • 03.09 16:35
  • 1929
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.09 16:29
  • 3
Метр железобетона не проблема для ракет Новосибирского завода
  • 03.09 15:49
  • 1
Самые массовые боевые самолёты на боевой службе
  • 03.09 15:10
  • 6
Страна (Украина): пять лет Иловайску. Кто завел войска в котел и почему они не вернулись
  • 03.09 15:09
  • 7
Россия заменит "кукурузники"
  • 03.09 14:25
  • 14
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 03.09 13:49
  • 10
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 03.09 13:16
  • 16
Министерство обороны России может самостоятельно достроить космодром Восточный
  • 03.09 11:28
  • 16
Россия получила несколько заявок на покупку новейшего истребителя МиГ-35
  • 03.09 10:57
  • 3
Инцидент со сломанным детьми ударным БПЛА Wing Long II на МАКС-2019 прокомментировали в Китае
  • 03.09 10:30
  • 3
Взгляд из Китая: МиГ-35 придется побороться за иранский рынок с КНР