Оружие будущего "обкатают" на легендарном полигоне под Астраханью

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области в 2019 году будет испытано около 200 образцов новейшего российского вооружения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Приоритетными направлениями работы полигона в 2019 году станут защита военных объектов и техники от систем разведки и наведения высокоточного оружия, развитие испытательного оборудования для перспективных образцов вооружения.

Капустин Яр - старейший полигон России, предназначенный для испытаний баллистических, тактических и зенитных ракет, других систем вооружений. Полигон занимает площадь более девяти миллионов гектаров, а уникальная испытательная трасса Капустин Яр - Балхаш позволяет тестировать средства противоракетной обороны.