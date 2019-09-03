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03.09.2019
Российская газета

В Турции критикуют партнеров по НАТО и готовы купить еще С-400

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Источник изображения: rg.ru

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу осудил своих коллег по НАТО за политику двойных стандартов. Свое отношение к критике его страны за налаживание отношений с Россией глава МИД республики высказал на XIV Международном стратегическом форуме в словенском городе Блед.

"Когда в 2015 году произошел инцидент с самолетом, коллеги по НАТО советовали нам как можно скорее нормализовать отношения с Москвой. Однако сейчас те же самые партнеры начали выступать против улучшения наших отношений с Россией", - цитирует Чавушоглу ТАСС. По словам министра, сотрудничество между двумя странами вовсе не означает отдаление от Запада и сближение с Востоком.

Глава МИД Турции также отметил, что Анкара готова приобрести еще больше зенитных ракетных систем С-400, Вашингтон откажется продавать свои Patriot. "У нас все еще есть потребность в подобных системах, она будет до тех пор, пока мы не сможем производить собственные. Если нам удастся купить аналог у США, то мы закупим ЗРК Patriot. Но если это не удастся, то мы купим еще С-400 у России, Турция - независимая страна", - заявил Чавушоглу.

Напомним, слухи о переговорах между Россией и Турцией о поставке С-400 ходили несколько лет, в 2017 году факт подписании контракта был официально подтвержден. Однако это вызвало неудовольствие в США. Белый дом еще тогда грозил исключить Турцию из программы по созданию истребителя-бомбардировщика F-35, в которую Анкара вложила порядка 700 миллионов долларов. И недавно выполнил свою угрозу, хотя и оставил лазейку. Как заявил министр обороны США Марк Эспер, Турция еще может вернуться в программу создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, но для этого ей надо не только отказаться от приобретения у России зенитных ракетных систем, но и избавиться от ранее купленных. Анкара на это пойти не готова.

Примечательно, что закупкой С-400 Турция заинтересовалась из-за того, что ей не подошли условия по ЗРК Patriot, которые США активно продвигают всем своим союзникам.


Юрий Когалов

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Страны
Россия
Словения
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Проекты
NATO
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