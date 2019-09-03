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03.09.2019
Интерфакс-АВН

Иран и Россия запланировали совместные учения в Индийском океане - Зариф

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ВМС Ирана
ВМС Ирана.
Источник изображения: vpk-news.ru

Москва. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия и Иран планируют проведение совместных военных учений в Индийском океане, заявил в понедельник глава иранского МИД Джавад Зариф.

"Мы будем проводить совместные с Россией военные учения в Индийском океане", - сказал он, выступая на встрече с представителями российской общественности в Москве.

Зариф отметил, что возможно, и "другие страны тоже будут заинтересованы в том, чтобы присоединиться к этим учениям".

В конце июля в СМИ появились сообщения о предстоящих совместных учениях флотов Ирана и России. Тогда командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади заявлял, что учения пройдут в Индийском океане, в том числе в Ормузском проливе и Персидском заливе. В СМИ появлялись разные данные о том, когда именно могут состояться маневры.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Иран
Россия
Проекты
Военные учения
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