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03.09.2019
Интерфакс-АВН

Авиация Балтфлота отрабатывает уничтожение стратегических бомбардировщиков

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Истребитель Су-27
Истребитель Су-27.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Учение проходит на фоне перебазирования в Европу трех американских стратегических бомбардировщиков B-2

Москва. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Истребители Балтийского флота в ходе учения отработают перехват самолетов-нарушителей границ, сообщили в пресс-службе флота.

"Экипажи Су-27 выполнят задачи по перехвату условных самолетов-нарушителей границ Калининградской области, а также произведут электронные пуски по крылатым ракетам и стратегическим бомбардировщикам условного противника", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, в ходе наземного этапа инженерно-технический состав и специалисты РХБ защиты отработают нормативы при посадке истребителя на условно зараженный аэродром. Кроме того, состоятся тренировки пилотов дежурного звена.

"В общей сложности, в учении принимают участие более 100 военнослужащих и задействовано более 10 истребителей Су-27", - отметили в пресс-службе.

27 августа сообщалось о перебазировании на базу Ферфорд в Великобритании трех стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, способных нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты.

Авиабаза Фэрфорд регулярно используется для размещения стратегической авиации ВВС США в Европе. Как сообщалось, в марте текущего года ВВС США перебросили в Великобританию сразу шесть стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие. Бомбардировщики совершили серию тренировочных полетов вблизи границ России в регионе Балтики.

В июне российские военные сообщали о том, что истребители Су-27 поднимались для перехвата американских стратегических бомбардировщиков В-52Н, приблизившихся к воздушным граница РФ над акваторией Балтийского и Черного морей.

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