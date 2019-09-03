Анкара заявила об отсутствии переговоров по Су-35 и Су-57
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре).
Источник изображения: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Россия и Турция в настоящее время не ведут переговоры о покупке истребителей Су-35 и Су-57, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Об этом сообщает РИА "Новости".
В конце августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что не исключает возможность покупки Су-35 и Су-57 вместо американских F-35.
Эрдоган на авиакосмическом салоне МАКС-2019 в Жуковском на прошлой неделе интересовался у российского лидера Владимира Путина истребителем Су-57, в том числе возможностью его покупки. Кроме того, сообщалось об интересе турецкого лидера к истребителю МиГ-35.
Сергей Гурьянов
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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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