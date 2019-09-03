Конструктор объяснил нестандартную посадку Су-57

Выпуск истребителем пятого поколения Су-57 тормозных парашютов до касания полосы является штатной ситуаций, передает Telegram-канал AviaComments в комментарий главного конструктора самолета Михаила Стрельца.

"Выпуск тормозного парашюта для обеспечения посадки на укороченный участок", — сказал специалист. По его словам, это произошло на высоте 2-3 метров, а "профессионалы сразу все поняли, что это штатный режим".

Канал fighter_bomber в Telegram на заявление Стрельца отреагировал цитатой, восходящей к российской кинокомедии "ДМБ": "Мы ваш недуг в подвиг обратим".

Нестандартная посадка Су-57 состоялась на тренировочных полетах в Жуковском (Московская область), предшествующих выступлению истребителя на Международном авиационно-космическом салоне 2019 года (МАКС-2019), тогда же появились различные версии случившегося, в том числе отключение предохранительной системы и укороченная посадка.

МАКС-2019 проходил с 27 августа по 1 сентября.