Налог на "российскую агрессию": Швеция наращивает оборону от Москвы

Швеция решила обложить банки налогом из-за военной угрозы от России

Шведские власти хотят ввести новый налог для банков, который позволит пополнить казну средствами для обороны страны. Стокгольм объясняет необходимость такого шага наращиванием военного присутствия России в Балтийском море. Чего опасается Швеция, и зачем власти этой страны тратят средства на борьбу с "российской агрессией", разбиралась "Газета.Ru".

Правительство Швеции планирует ввести новый налог в банковской сфере для финансирования более высоких расходов на оборону. Причина тому - Стокгольм планирует приложить дополнительные усилия по противодействию наращиванию военной мощи России в Балтийском море, пишет Bloomberg.

Двухпартийное правительство меньшинства договорилось с Центристской партией и либералами, которые сотрудничают с ним в области бюджетной политики, ввести новый налог на банки, который будет финансировать дополнительные 5 млрд. крон (около $ 508 млн) на оборонные расходы в 2022 году.

Об этом министр финансов Швеции Магдалена Андерссон заявила в субботу, 31 августа, в Стокгольме, добавив, что более подробная информация появится позже.

Данное предложение шведских властей - новая инициатива правящих социал-демократов, чтобы попытаться заставить финансовую сферу страны внести больший вклад в казну государства. Предыдущие попытки партии повысить налоги на банки терпели неудачу после столкновения с правилами конкуренции Европейского союза и критики, что подобные планы поставят шведские компании в невыгодное конкурентное положение, пишет Bloomberg.

"Банки могут облагаться налогом больше, чем сегодня, - сказала Андерссон. - Они также представляют риск для экономики, поэтому я считаю разумным, чтобы они вносили больший вклад".

По словам политика, банкам может понадобиться помощь государства во время финансовых кризисов, и поэтому имеет смысл, чтобы они платили больше налогов, чтобы компенсировать возможные расходы.

При этом Андрессон уверена, банки также получают большую прибыль и получают выгоду от налоговых изменений в последние годы.

Ассоциация шведских банкиров раскритиковала планы министра финансов, заявив, что банки уже платят высокие сборы, чтобы позволить государству справляться с финансовыми кризисами. Банки менее прибыльны, чем шведские публичные компании в среднем, отмечают в ассоциации.

"Банковский налог будет очень вреден для рабочих мест и роста экономики", - заявил главный исполнительный директор ассоциации Ханс Линдберг.

"Сроки нововведений выбраны неудачные, так как экономика страны замедляется, и новые правила для банков могут ограничить кредитование компаний", - добавил он.

"Законная основа для банковского налога также отсутствует", - сказал Линдберг. "У нас не может быть налоговой системы, которая приведет к произвольному налогообложению отдельных операций и секторов", - уточнил он.

Заявление правительства прозвучало на следующий день после того, как Швеция, которая соблюдает военный нейтралитет, заявила, что будет стремиться увеличить расходы на оборону, чтобы в конечном итоге увеличить их до 1,5% ВВП в 2025 году с 1% в настоящее время.

С ростом напряженности между Россией и странами, расположенными вдоль ее европейской границы после перехода Крыма под российскую юрисдикцию в марте 2014 года, Швеция уже вернула военный призыв, расширила сотрудничество с НАТО и его северными соседями и укрепила оборону на острове Готланд в Балтийском море.

"Скандинавское военно-политическое помешательство на фоне псевдоугроз со стороны российского флота в целом и Балтийского флота в частности имеет очень давнюю историю", - пояснил "Газете.Ru" экс-замначальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

К примеру, осенью 1972 года береговые службы Норвегии обнаружили (как им казалось) в территориальных водах своей страны - в Согне-фиорде - подводные лодки - нарушители государственной границы этого скандинавского государства.

К уничтожению вероятного противника норвежские моряки и их союзники приступили со всей возможной решительностью. Началась бомбардировка уникального 200-км фьорда глубинными бомбами. В противолодочной операции тогда принимало участие около 40 боевых кораблей, а также самолеты и вертолеты ВМС Норвегии и объединенных ВМС НАТО. Результат - нулевой.

Или же, напомнил военачальник, за два месяца 1986 года, по данным береговых служб Швеции, советские субмарины 16 раз вторгались в шведские территориальные воды.

Между тем, все попытки ВМС этой скандинавской страны обнаружить хотя бы одну советскую подводную лодку и представить доказательства нарушения государственной границы Швеции на море так и не дали в тот период никакого результата.

Дело доходило до того, что норвежцы и шведы, получив данные об обнаружении иностранных подводных лодок в своих водах, перегораживали входы в заливы и бухты цепями и начинали бомбометание глубинными бомбами. И вновь никакого эффекта.

Истерия в скандинавских странах во второй половине 1980-х годов, связанная с мифическими нарушениями территориальных вод советскими подводными лодками, дошла до крайней точки.

В тот момент главнокомандующий Военно-морским флотом СССР в 1985-1992 годах адмирал флота Владимир Чернавин пошел на весьма неординарный шаг. Он собрал пресс-конференцию для западных журналистов и выступил со следующим заявлением.

"Обращаюсь к вам и через вас к вашему правительству, чтобы вы поймали нашу подводную лодку, уничтожили ее и предъявили ее остатки международному сообществу. Если вы уничтожите в своих водах хотя бы одну советскую подлодку, я, главнокомандующий Военно-морским флотом Советского Союза, скажу вам спасибо за то, что вы это сделали. И даже объявлю натовским морякам благодарность за уничтожение этой самой подводной лодки", - заявил он тогда.

В истории пока зафиксирован всего один достоверный случай нарушения территориальных вод Швеции советской подводной лодкой. "В ночь с 27 на 28 октября 1981 года советская дизельная подводная лодка № 137, совершая обычное учебное плавание в Балтийском море, вследствие выхода из строя навигационных приборов и возникновения в связи с этим ошибок в определении места, в плохую видимость сбилась с курса и села на мель у юго-восточной оконечности Швеции", - так это происшествие было отражено в официальном заявлении ТАСС.

Эта история развивалась следующим образом. В октябре 1981 года дизельная подводная лодка С-363 (бортовой номер 137) дважды Краснознаменного Балтийского флота находилась в обычном учебном походе. По классификатору NATO эти подводные лодки обозначались как тип WHISKEY, а официальное их обозначение в советском ВМФ - "проект 613".

В результате неудовлетворительной подготовки к походу штурмана и приборов определения координат (ошибка в определении местоположения субмарины составила 57 миль), подводная лодка села на мель - скалу в 35 м от берега небольшого шведского острова Турумшер (провинция Блекинге) по соседству с военно-морской базой Карлскруна.

Своими силами экипажу снять с мели подлодку не удалось, и в итоге С-363 с камней снимали шведские спасатели. Снятая с мели подводная лодка, несмотря на восьмибалльный шторм, своим ходом в надводном положении ушла к родным берегам. Утром 7 ноября 1981 года С-363 уже входила в свою базу.

После этого инцидента С-363 с легкой руки флотских юмористов стала именоваться не иначе как "Шведский комсомолец" (по аналогии с традиционными для отечественного ВМФ той поры наименованиями советских надводных кораблей и подводных лодок - к примеру, подводная лодка Б-396 "Новосибирский комсомолец", "Комсомолец Мордовии", "Ленинградский комсомолец", "Московский комсомолец" и т.д.

Западные журналисты дали С-363 другое название, связанное с посадкой на мель - "Whisky on the Rocks" (виски со льдом, буквально - на скалах).

"В настоящее время новых и относительно новых кораблей на Балтийском флоте не так уж и много", - напомнил генерал Запаренко.

К ним относятся корветы проекта 20380 "Бойкий" (вступил в строй в 2013 году) и "Стойкий" (вступил в строй в 2014 году), сторожевой корабль проекта 11540 "Ярослав Мудрый" (вступил в строй в 2009 году), малые ракетные корабли проекта 21631 "Серпухов" и "Зеленый дол" (вступили в строй в 2015 году). Две подводные лодки БФ (проекта 877 и 877ЭКМ) вступили в строй в далеких 1983 и 1986 годах.

То есть говорить, что на Балтике Россия создала некое подобие "Непобедимой армады", говорить не приходится, отмечает военачальник. В строю ни одного нового корабля класса эсминец или крейсер. Нет и новых подводных лодок. На этом фоне шведские страхи о каком-то несравненном могуществе БФ выглядят несколько преувеличенными.

Отдел "Армия"