Разведывательный катер на воздушной подушке прошел испытание на Волге

В ходе специальных учений в Самарской области был впервые применен амфибийный разведывательный катер на воздушной подушке ИРК. Об этом сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск МО РФ.

Данная новейшая разработка призвана заменить устаревшие инженерные средства. ИРК может двигаться как по воде, так и по суше. С его помощью возможна разведка водной преграды, подступов к ней, различных участков берега. Для осуществления этих задач на борту имеется современный гидроакустический комплекс и другое специализированное оборудование.

Катер является сравнительно компактным, его габаритная длина - всего 7,8 метра., ширина - 3,1 метра. Высота - 3 метра.

Полное водоизмещение достигает 3000 кг, нагрузка - до 900 кг. Количество находящихся на борту бойцов - 5 человек. Максимальная скорость - до 60 км/ч - может достигаться как на воде, так и на суше. Запас хода по топливу - 250 км, при этом время непрерывного выполнения боевых задач составляет двое суток.

В качестве вооружения установлен пулемет калибра 7,62-мм.

Во время переброски катера к месту применения используется автомобиль КАМАЗ-63501 (8х8).

Сообщается, что ИРК закончил государственные испытания, его планируют принять на вооружение.

Алексей Моисеев