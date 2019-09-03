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03.09.2019
Интерфакс-АВН

США и Россия работают очень профессионально по Сирии - посол Хантсман

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Посол США в России Джон Хантсман на конференции Американской торговой палаты в России. 21 сентября 2018
Посол США в России Джон Хантсман на конференции Американской торговой палаты в России. 21 сентября 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Москва. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Посол США в РФ Джон Хантсман, покидающий свой пост 3 октября, выразил удовлетворение совместной работой Москвы и Вашингтона по Сирии.

"Работают наши переговорщики высокого уровня и специальные представители, которые очень много занимаются такими вопросами, как Северная Корея и Афганистан, то есть областями, в которых США и Россия должны работать вместе для достижения регионального мира и стабильности. То же самое и в отношении Сирии, где мы работаем очень профессионально", - сказал Хантсман в интервью "Комсомольской правде".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
КНДР
Россия
Сирия
США
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