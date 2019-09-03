США и Россия работают очень профессионально по Сирии - посол Хантсман

Москва. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Посол США в РФ Джон Хантсман, покидающий свой пост 3 октября, выразил удовлетворение совместной работой Москвы и Вашингтона по Сирии.

"Работают наши переговорщики высокого уровня и специальные представители, которые очень много занимаются такими вопросами, как Северная Корея и Афганистан, то есть областями, в которых США и Россия должны работать вместе для достижения регионального мира и стабильности. То же самое и в отношении Сирии, где мы работаем очень профессионально", - сказал Хантсман в интервью "Комсомольской правде".