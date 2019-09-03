Войти
03.09.2019
Lenta.ru

У МиГ-35Д отвалилась панель крыла во время полета

672
0
-2
Источник изображения: Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Потеря элемента обшивки истребителем поколения 4++ МиГ-35 в ходе демонстрационного полета на Международном авиационно-космическом салоне 2019 года (МАКС-2019) не является серьезным инцидентом, передает ТАСС заявление шеф-пилота компании "МиГ" Михаила Беляева.

"Бывает иногда. Ничего страшного", — сказал специалист.

Согласно The Aviationist, выложившему снимки инцидента от 29 августа 2019 года, панель обшивки левого крыла опытного образца-демонстратора МиГ-35Д отвалилась, возможно, во время демонстрационного полета с индийским экипажем, что не помешало истребителю благополучно приземлиться.

В апреле 2018 года Jane's 360 сообщило, что Индия приостановила сотрудничество с Россией по проекту FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающему создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.

МАКС-2019 проходил в Жуковском (Московская область) с 27 августа по 1 сентября.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
FGFA
МиГ-35
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
Похожие новости
16.11.2017
Истребитель для монархии. Зачем арабским шейхам русские боевые "крылья"
20.10.2017
Идеальные союзники. Зачем военные России и Индии учатся сражаться вместе
29.05.2015
Медленная смерть праматери всех тендеров
10.07.2012
Навстречу Фарнборо: российский авиапром балансирует экспорт
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 2
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.09 17:47
  • 1
Вице-премьер подверг критике работу Роскосмоса
  • 03.09 17:35
  • 14
Российский сверхтяжелый "Енисей" подорожал в два раза
  • 03.09 17:18
  • 24
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 03.09 16:51
  • 3
«Посейдон». Ошибка или достижение?
  • 03.09 16:35
  • 1929
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.09 16:29
  • 3
Метр железобетона не проблема для ракет Новосибирского завода
  • 03.09 15:49
  • 1
Самые массовые боевые самолёты на боевой службе
  • 03.09 15:10
  • 6
Страна (Украина): пять лет Иловайску. Кто завел войска в котел и почему они не вернулись
  • 03.09 15:09
  • 7
Россия заменит "кукурузники"
  • 03.09 14:25
  • 14
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 03.09 13:49
  • 10
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 03.09 13:16
  • 16
Министерство обороны России может самостоятельно достроить космодром Восточный
  • 03.09 11:28
  • 16
Россия получила несколько заявок на покупку новейшего истребителя МиГ-35
  • 03.09 10:57
  • 3
Инцидент со сломанным детьми ударным БПЛА Wing Long II на МАКС-2019 прокомментировали в Китае
  • 03.09 10:30
  • 3
Взгляд из Китая: МиГ-35 придется побороться за иранский рынок с КНР