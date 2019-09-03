У МиГ-35Д отвалилась панель крыла во время полета

Потеря элемента обшивки истребителем поколения 4++ МиГ-35 в ходе демонстрационного полета на Международном авиационно-космическом салоне 2019 года (МАКС-2019) не является серьезным инцидентом, передает ТАСС заявление шеф-пилота компании "МиГ" Михаила Беляева.

"Бывает иногда. Ничего страшного", — сказал специалист.

Согласно The Aviationist, выложившему снимки инцидента от 29 августа 2019 года, панель обшивки левого крыла опытного образца-демонстратора МиГ-35Д отвалилась, возможно, во время демонстрационного полета с индийским экипажем, что не помешало истребителю благополучно приземлиться.

В апреле 2018 года Jane's 360 сообщило, что Индия приостановила сотрудничество с Россией по проекту FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающему создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.

МАКС-2019 проходил в Жуковском (Московская область) с 27 августа по 1 сентября.