Ответа нет: НАТО не соглашается на "добровольный мораторий" по РСМД

Россия предложила членам НАТО "добровольный мораторий" по РСМД

Россия предложила странам-членам НАТО присоединиться к добровольному мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности, но пока не получила положительного ответа, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Необходимость в этом моратории обусловлена недавно проведенными Вашингтоном испытаниями ракеты с радиусом действия, который ранее был запрещен условиями ДРСМД.

Последние ракетные испытания, которые провели США, демонстрируют, что Вашингтон не собирается возвращаться к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на выступлении перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО и Дипломатической академии МИД РФ по случаю начала учебного года.

Глава внешнеполитического ведомства обвинил Вашингтон в том, что он сломал этот договор под надуманным предлогом.

"И действия США, которые уже испытали ракету средней дальности наземного базирования, используя установку, которую они всегда отстаивали как способную запускать исключительно противоракеты, показывают, что Вашингтон не собирается возвращаться в этот договор", - пояснил Лавров.

США испытали ракету "Томагавк" для поражения наземных целей 18 августа, о чем сообщили в пресс-службе Пентагона. Это стало первым после разрыва ДРСМД испытанием американской стороной крылатой ракеты наземного базирования с запрещенными этим договором характеристиками - дальность полета снаряда составила более 500 км.

"Министерство обороны провело в воскресенье, 18 августа, в 14:30 по времени Западного побережья США [00:30 мск понедельника 19 августа] на острове Сан-Николас [у побережья] штата Калифорния летное испытание крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении. Испытанная ракета вышла из мобильной пусковой установки и точно поразила цель, пролетев более 500 км", - подчеркнули в распространенном заявлении Пентагона.

В связи с таким обострением обстановки в мире Россия предложила членам НАТО присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности, сообщил Лавров.

"Напомню, что мы, несмотря на разрушение США Договора о ракетах средней и меньшей дальности, сделали очень важный политический жест. Президент [России Владимир] Путин сказал, что договор не существует более, но мы будем действовать зеркально: если США начнут разрабатывать соответствующие средства, мы оставляем за собой право поступить таким же образом. Если будут испытывать - и у нас такое право будет", - предупредил глава российского внешнеполитического ведомства.

Он напомнил обещание президента о том, что Москва не станет развертывать РСМД в случае их создания в тех регионах мира, где не будут развернуты системы американского производства. Лавров назвал это предложение серьезным и уточнил, что Россия уже предложила членам НАТО подключиться к добровольному мораторию, но они пока не ответили на это согласием.

Он отметил, что Россия не будет настаивать на участии Китая в новом договоре о контроле над вооружениями.

В КНР утверждают, что масштабы их ядерного потенциала несопоставимы с американским и российским, поэтому участие этой страны не может быть поддержано, пояснил российский дипломат. Он обратил внимание, что, несмотря на это, американцы продолжают призывать Пекин присоединиться к документу, и просят Россию уговорить КНР. "Мы не будем этим заниматься. Если США получат согласие Китая, тогда мы будет готовы разговаривать", - подчеркнул российский министр. Лавров отметил, что заставлять Пекин действовать против его воли неправильно и некорректно.

О том, что Москва предлагает США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД, замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил ТАСС еще в день прекращения действия ДРСМД, 2 августа 2019 года. Дипломат подчеркнул, что вопрос возвращения к договоренностям по контролю над такими вооружениями никто с повестки дня не снимает.

"Мы новые переговоры американцам не предлагаем, об этом было ясно сказано президентом Российской Федерации 2 февраля текущего года. Предложили США и другим странам НАТО взвесить возможность объявления такого же моратория на развертывание средств средней и меньшей дальности, как наш, как тот мораторий, который был объявлен Владимиром Путиным, заявившим, что, до появления у американцев в том или ином регионе подобных средств, Россия будет воздерживаться от размещения соответствующих наших систем, когда они у нас появятся", - подчеркнул Рябков.

Незадолго до этого замминистра уточнял, что Россия не исключает возможности размещения РСМД недалеко от США в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

Рябков назвал подлетное время "ключевым моментом". Он напомнил, что мораторий на размещение ракет пока действует, но Соединенные Штаты и НАТО имеют "суперлегкое отношение" к международной безопасности.

Лидия Мисник