Китай продемонстрирует возможности БЛА CH-4 ВС Индонезии

ЦАМТО, 2 сентября. Один средневысотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета (MALE) CH-4 китайского производства доставлен в Индонезию для проведения демонстрационных полетов.

Об этом изданию Jane's Defence Weekly сообщил источник в авиационной эскадрилье ВМС Индонезии. Детали развертывания не раскрываются, однако по данным Jane's, БЛА размещен на авиабазе Джуанда в Сурабае. Как предполагает издание, ВМС обеспечивают поддержку ВВС в организации демонстрационных полетов.

ВМС Индонезии не комментируют информацию об испытаниях, но признают, что программа закупки БЛА данного класса продолжается после неудачно завершившегося проекта закупки БЛА "Винг Лунг" Китайской авиационной промышленной корпорации (AVIC).

Размах крыла CH-4 составляет 18 м, максимальная взлетная масса – 1260 кг, максимальная грузоподъемность – 115 кг. Оснащенный поршневым двигателем разведывательный вариант CH-4A может находиться в воздухе до 40 ч, ударный CH-4B – до 14 часов. БЛА может быть оборудован электронно-оптическими и инфракрасными камерами, РЛС с максимальной дальностью обнаружения 22 мили. Аппарат может нести противотанковые ракеты AR-1.

Индонезия остро нуждается в принятии на вооружение беспилотных летательных аппаратов класса MALE. Тем не менее, разногласия по вопросу локализации производства привели к отказу от покупки в рамках ранее предпринятых попыток.