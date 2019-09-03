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03.09.2019
Известия.ru

Зеленский поручил Минобороны разработать план защиты страны от агрессии

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Zuma/Serhii Hudak

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе Минобороны Андрею Загороднюку разработать и утвердить план обороны государства от агрессии.

"Приоритет — мощная и боеспособная армия", — заявил глава государства в понедельник, 2 сентября, на встрече с правительством, руководством парламента и правоохранительных органов. По словам Зеленского, министру обороны поручено предложить изменения в законодательстве, необходимые для создания "мощного войска", отмечает "Интерфакс".

Ранее в понедельник Зеленский поручил Верховной раде до 1 декабря принять законопроект о создании рынка земли сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на ее продажу. Запрет на покупку и продажу земли сельхозназначения, которая находится в государственной и коммунальной собственности, был введен на Украине в 2001 году при президенте Леониде Кучме. Верховная рада неоднократно продлевала это ограничение.

В 2016 году Международный валютный фонд рекомендовал Киеву снять запрет на продажу земли. Через два года с аналогичным требованием выступил Европейский суд по правам человека.

В конце июля в партии "Слуга народа" выступили за открытие рынка земельной собственности и либерализацию социальной сферы на Украине.

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Украина
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