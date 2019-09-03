Израильский броневик уничтожили ракетой "Малютка"

Бронеавтомобиль Армии обороны Израиля был уничтожен противотанковой ракетой советской разработки. В ходе инцидента, произошедшего в минувшее воскресенье на израильской территории в районе границы с Ливаном, бойцы шиитской организации "Хезболла" задействовали управляемое противотанковое оружие.

Если судить по видеокадрам, появившимся в Сети, одной из примененных ракет была знаменитая 9М14 "Малютка", известная также под натовским обозначением AT-3 Sagger. По всей видимости, речь идет о модернизированном варианте с полуавтоматическим наведением. Эта версия и сейчас выпускается в ряде государств мира.

"Малютки" до сих пор имеются в больших количествах в арсеналах этого ливанского формирования, ранее они активно и успешно применялись в ходе ливанской войны 2006 года.

В этот раз ПТУР поразила легкий бронеавтомобиль "Зеев", который имеет экипаж из 2 человек и способен перевозить еще 10. Его вес - 8000 кг. Мощность двигателя - 325 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 90 км/ч. Запас хода - 650 км. На нем может устанавливаться различное пулеметное вооружение или автоматические гранатометы.

По данным АОИ, в ходе этой атаки никто из израильских военных не пострадал.

Hezbollah sources are saying they targeted an Israeli Wolf APC pic.twitter.com/KIPMgsy5QU — Within Syria (@WithinSyriaBlog) September 1, 2019

Алексей Брусилов