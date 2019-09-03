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03.09.2019
Российская газета

Смертельно опасен: в США сравнили Су-35 со своими истребителями

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Источник изображения: rg.ru

Американский военно-политический портал The National Interest посвятил сразу две статьи российскому истребителю поколения 4++ Су-35. Самолет сравнивают с четырьмя американскими: F-15, F-16, F-22 и F-35. Если вкратце, вывод такой: какие-то шансы противостоять Flanker E+ (код Су-35 в НАТО) есть у F-15 и F-22. Двум другим категорически не рекомендуется встречаться с флагманом российской истребительной авиации в бою.


Например, пилоты истребителя пятого поколения F-35 Lightning II при обнаружении Су-35 должны немедленно отворачивать и вызывать на подмогу F-22, чтобы не оказаться "в большой беде", пишет военный редактор NI Дейв Маджумдар. Lightning II ни по летным, ни по боевым характеристикам не способен конкурировать с лучшим на сегодняшний день серийным самолетом Сухого. Оговорка "серийный" здесь не случайно - авторы исследования оставили за кадром российский истребитель пятого поколения Су-57. Несмотря на грозное название, F-16 Fighting Falcon также не соперник для Су-35 - это самолет другого класса, легкий фронтовой истребитель с маломощным радаром и ограниченным арсеналом ракет. Выпускать его против тяжелой машины завоевания господства в воздухе просто не спортивно.

Остаются одноклассники, тяжелые истребители F-15 и F-22. С первым Су-35 практически на равных: схожие скорости, высоты, набор оружия. У американца более продвинутый радар, предназначенный для боя на больших дистанциях, и дальнобойные ракеты. У россиянина тоже есть дальнобойные ракеты, а в ближнем бою он получает ключевое преимущество за счет сверхманевренности, которую ему обеспечивают двигатели с управляемым вектором тяги. Это качество также помогает Flanker E+ уворачиваться от вражеских ракет, выпущенных с большого расстояния. В общем, рекомендации пилоту здесь такие: постараться поразить цель на дальнем расстоянии, а если не вышло, в клинч не входить - шансов здесь у американца нет. Еще одно преимущество Су-35 в мощной системе радиоэлектронной борьбы: она обманывает головки самонаведения вражеских ракет и глушит электронику оппонента.

Наконец, самый серьезный противник, малозаметный истребитель пятого поколения F-22. При встрече с ним произойдет битва технологий: российская сверхманевренность, помноженная на мастерство и мужество пилота, против американской малозаметности. Кто победит в этой схватке - автор исследования Себастиан Роблин не берется предсказать. Он признает, что у российской авиации есть средство против стелс-технологий: наземные низкочастотные радары и размещенные на самом самолете системы наведения оптического и ИК-диапазонов. Но радиус их действия ограничен. Поэтому F-22 тоже должен держаться подальше от Су-35, чтобы выжить.

Су-35 может быть лучшим истребителем реактивной эры, но достаточно ли этого для превосходства в эпоху стелс-технологий - еще предстоит увидеть, резюмирует издание.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
США
Продукция
F-15
F-16
F-22
F-35
ПАК ФА
Су-35
Проекты
Истребитель 5 поколения
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