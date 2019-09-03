Самые массовые боевые самолёты на боевой службе

На боевом дежурстве в мире состоят 14 827 боевых самолётов. Вчера, 1 сентября, Facebook-сообщество Air Power опубликовало инфографику с десяткой самых массовых истребителей, фронтовых бомбардировщиков и штурмовиков.

В Air Power указывают, что для визуализации использовались данные исследования World Air Forces 2019 Report от портала FlightGlobal.com. Согласно данным этого отчёта, "на активной службе" пребывают 14 827 боевых самолётов, из которых на первую десятку приходится 56% всех самолётов.

Топ-10 самых массовых действующих боевых самолётов Источник изображения: facebook.com/RealAirPower

Самым массовым из действующих истребителей является F-16. Второе место за F/A-18, на третьем месте — семейство самолётов Су-27/30. При этом в топ-10 вошли по 4 американских и советских/российских самолёта, один европейский (Eurofighter Typhoon), а также китайский Chengdu J-7, представляющий собой копию советского МиГ-21.