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03.09.2019
WarSpot

Самые массовые боевые самолёты на боевой службе

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Источник изображения: warspot.ru

На боевом дежурстве в мире состоят 14 827 боевых самолётов. Вчера, 1 сентября, Facebook-сообщество Air Power опубликовало инфографику с десяткой самых массовых истребителей, фронтовых бомбардировщиков и штурмовиков.

В Air Power указывают, что для визуализации использовались данные исследования World Air Forces 2019 Report от портала FlightGlobal.com. Согласно данным этого отчёта, "на активной службе" пребывают 14 827 боевых самолётов, из которых на первую десятку приходится 56% всех самолётов.

Топ-10 самых массовых действующих боевых самолётов

Источник изображения: facebook.com/RealAirPower

Самым массовым из действующих истребителей является F-16. Второе место за F/A-18, на третьем месте — семейство самолётов Су-27/30. При этом в топ-10 вошли по 4 американских и советских/российских самолёта, один европейский (Eurofighter Typhoon), а также китайский Chengdu J-7, представляющий собой копию советского МиГ-21.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
EF-2000
F-16
F-18
МиГ-21
Су-27
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1 комментарий
№1
03.09.2019 15:49
Американских существенно больше, чем наших, а НАТО-вских - и подавно.
В случае войны и вдруг она не ядерная почему-то, то соотношение будет не в нашу пользу, тем более, что какие-нибудь индийские Су-30МКИ вряд ли нам будут помогать, в отличие от даже не входящих в НАТО стран типа Грузии, Украины, которые будут помогать США. Поэтому, как, с одной стороны, надо всё же побольше Су-57 (76 штук как-то грустно выглядят на фоне тысяч у противника), ну и КР (а это тоже как бы самолёт, но он скоро может быть даже гиперзвуковым), баллистические ракеты - накрывать вражеские аэродромы. Ну и ПВО, конечно, тоже.
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