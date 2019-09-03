Ответ террористам: Госдеп объяснил удар по Идлибу

Госдеп объяснил операцию США в Идлибе

Удар, нанесенный США по сирийскому Идлибу, стал "точным и целенаправленным" ответом террористам, действия которых угрожают нацбезопасности США, объяснил представитель Госдепа. Вместе с тем Вашингтон обвинил российские СМИ в попытке дезинформировать общественность по поводу данной атаки. Ранее Москва выразила свое возмущение данным ударом, поскольку он не был согласован ни с сирийской, ни с российской, ни с турецкой стороной.

Представитель Госдепартамента США заявил ТАСС, что удар американской стороны по сирийской провинции Идлиб был "точным и целенаправленным" ответом главарям группировок, связанных с террористической сетью "Аль-Каида" (террористическая организация, запрещенная в РФ). Американский дипломат подчеркнул, что эти формирования ответственны за планирование нападений, которые представляют угрозу для граждан США, их партнеров и мирных жителей.

Таким образом представитель Госдепа прокомментировал заявление российского Центра по примирению (входит в Минобороны РФ), что действия Вашингтона, предпринятые 31 августа, привели к многочисленным жертвам и поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации.

По его мнению, российские СМИ тиражируют недостоверные сведения относительно американского удара.

"Мы полностью отвергаем усилия российских СМИ по продвижению недостоверных утверждений вместо того, чтобы подчеркивать гуманитарный кризис, усугубляемый режимом [президента Сирии Башара] Асада и его союзниками", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства. Он назвал происходящее в российской журналистике очевидной попыткой отвлечь внимание общественности от "повсеместно осуждаемых авиаударов со стороны режима Асада и России по гражданским лицам в Идлибе".

В Госдепе убеждены: если Россия серьезно беспокоится о гражданских лицах в Сирии, то она должна использовать свое влияние на сирийское правительство, чтобы завершить "неизбирательные бомбардировки, направленные против мирных жителей, сотрудников гуманитарных организаций и инфраструктуры".

Американский дипломат призвал Россию, как и Иран, выполнять обязательства по урегулированию ситуации в Сирии. "Режим Асада, Россия и иранский режим должны выполнять свои обязательства по прекращению насилия и предоставлению беспрепятственного доступа для решения проблемы гуманитарной катастрофы, вызванной авиаударами, как того требует резолюция 2254 СБ ООН", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США.

Американские военные нанесли удар по позициям боевиков "Аль-Каиды" в окрестностях сирийского города Идлиб 31 августа,

сообщил ТАСС официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США Эрл Браун. Он пояснил, что операция была направлена против главарей группировки, ответственных за атаки, угрожающие нацбезопасности США и их партнеров.

По данным местных медиа, удар был нанесен по штаб-квартире связанной с "Аль-Каидой" группировки. В тот момент террористы проводили там встречу. Сообщается, что в результате атаки погибло более 40 боевиков и полевых командиров. Предположительно, там мог находиться главарь "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) Абу Мухаммад аль-Джулани. Впрочем, достоверной информации о его судьбе нет.

В российском Центре по примирению заявили, что нанесенный 31 августа удар нарушает все ранее достигнутые договоренности, поскольку США провели операцию, не предупредив о планируемых действиях российскую или турецкую сторону.

Российские военные считают, что Соединенные Штаты поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации, а на ряде направлений даже полностью сорвали его.

В Центре по примирению подчеркнули, что подобные действия США вызывают недоумение на фоне постоянных обвинений со стороны Вашингтона в адрес России и Сирии в якобы неизбирательном применении авиации в Идлибе.

Представители Центра напомнили, что с 06:00 мск 31 августа по инициативе Москвы и Анкары сирийская армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня во всей Идлибской зоне деэскалации. Об этом были поставлены в известность все стороны конфликта. В Центре по примирению обратили внимание, что за истекшие сутки правительственные войска обеспечили неукоснительное выполнение взятых на себя обязательств.

Город Идлиб является административным центром одноименной провинции. Там расположена одна из четырех зон деэскалации в Сирии, большая часть которой на сегодняшний день контролируется боевиками группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", созданной на базе "Джабхат ан-Нусры" (запрещена в России), - США считают ее частью "Аль-Каиды".

Лидия Мисник